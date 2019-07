Luc Bagot ist bester Absolvent in Schwaben

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren hat ein Schüler des Valentin-Heider-Gymnasiums den ersten Platz von ganz Schwaben bei der Zertifikatsprüfung in Französisch, dem DELF-Diplom (Diplôme d’études en langue française), erreicht. Nach Sara-Estelle Gößwein im Jahr 2015 mit 91 Prozent hat nun Luc Bagot (Q11) das französische Sprachdiplom auf dem Niveau B2 (also Abiturniveau) mit 97 Prozent abgeschlossen und war somit bester Absolvent in Schwaben. DELF ist ein staatliches, vom französischen Bildungsministerium vergebenes Diplom zur Bescheinigung der Kenntnisse in Französisch als Fremdsprache. Diese Zertifizierung ist zeitlich unbegrenzt und weltweit gültig. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil, der Hör- und Leseverstehen sowie schriftliche Ausdrucksfähigkeit prüft, und einem mündlichen Teil, in dem die Schüler ihre Diskussionsfähigkeit in der Fremdsprache unter Beweis stellen müssen. Gemeinsam mit anderen Schülern wurde Luc in einem Wahlkurs gezielt auf die DELF-Prüfung vorbereitet und bestand sie nun mit diesem hervorragenden Ergebnis. Auch die anderen Schüler, die die Prüfung auf dem Niveau B1 oder B2 abgelegt hatten, konnten sich über ihre guten bis sehr guten Ergebnisse freuen.