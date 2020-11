LTK lockt auf Social Media mit Preisen

Erneut hat die Lindauer Tourismus und Kongress-GmbH LTK an ihrem neuen Social-Media-Kalender gearbeitet – und ihn mit Preisen gefüllt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für diejenigen, die sich über die sozialen Netzwerke über die LTK informieren, gibt es ein „Advent-Special“: Ab sofort können Gäste und Einheimische Preise mit Lindau-Bezug gewinnen. 25 Tourismuspartner machen das möglich.

Die Idee des Social-Media-Adventskalenders sei bei den Lindauer Tourismuspartnern und Einzelhändlern wieder auf große Resonanz gestoßen, schreibt die LTK. Alle Fensterchen des Adventskalenders seien in kürzester Zeit vergeben gewesen. Gut 45 000 Facebook- und rund 10 500 Instagram-Abonnenten zählt die LTK derzeit, „Tendenz steigend“, heißt es im Pressetext.

Die Besonderheit in diesem Jahr liege darin, dass zum Dank ein „Advent-Special“ veranstaltet werde, bei dem bereits schon vor dem eigentlichen Beginn des Adventskalenders drei weitere Preise verlost werden. „Von kulinarischen Leckereien über einmalige Erlebnisse bis hin zur exklusiven Hotelübernachtung ist alles dabei“, heißt es in der Pressemitteilung. An den Adventssonntagen sowie an Nikolaus und Heiligabend warten jeweils ganz besondere Preise auf die Teilnehmer. Wer Lust hat mitzumachen, sollte auf seinem Instagram- und Facebook-Account die Posts von Lindau Tourismus genau verfolgen. Beteiligen darf sich jeder, der über 18 Jahre alt ist – Einheimische ebenso wie Gäste.