LSC-Mitglieder stimmen für Projekt „Schiffswerft“

Rund dreieinhalb Stunden hat die außerordentliche Mitgliederversammlung des Lindauer Segler-Clubs (LSC) am Freitagabend in der Inselhalle gedauert – dann stand das Ergebnis fest: Knapp 84 Prozent der gut 200 anwesenden Mitglieder sprachen sich in geheimer Wahl dafür aus, dass der Vorstand mit der Stadt Lindau die Verhandlungen über einen Mietvertrag für Räumlichkeiten im Gebäude „Schiffswerfte 4“ fortführt und zum Abschluss bringt. Mit großer Mehrheit wurde ebenfalls beschlossen, dass der Club ein Darlehen für die Sanierung dieser Räume aufnimmt. Um diesen Kredit tilgen zu können, werden die Mitgliedsbeiträge und die Gebühren des LSC erhöht. Auch diesen dritten Beschluss hatten über 80 Prozent der Anwesenden unterstützt.

Wie berichtet, will der Segler-Club in dem denkmalgeschützten Gebäude am Segelhafen auf der Insel ein „Jugend- und Ausbildungszentrum Segeln“ einrichten. Die freiwerdenden Räumlichkeiten der ehemaligen Bodensee Yachtschule – das sind rund 310 Quadratmeter, verteilt auf Erdgeschoss und Dachgeschoss – wären eine ideale Ergänzung zu jenen Flächen, bei denen der Club bereits Mieter ist. Kommt der neue Mietvertrag mit der Stadt zustande, wäre der LSC künftig der Hauptnutzer der Schiffswerft. Lediglich im Erdgeschoss werden noch 236 Quadratmeter von den städtischen Garten- und Tiefbaubetrieben (GTL) sowie von der Theaterwerkstatt genutzt.

Club-Vorsitzender Karl-Christian Bay sprach zu Beginn der Versammlung von einem „zukunftsweisenden Thema“, sei es doch ein zentrales Anliegen des Vereins, die Jugend und die Jugendarbeit zu stärken. Zudem würde mit einem Segel- und Ausbildungszentrum auch den Lindauer Schulen die Möglichkeit eröffnet, Segeln als Schulsport anbieten zu können. Ferner könnten die neuen Räumlichkeiten bei der Durchführung von Verbandsregatten und Meisterschaften genutzt werden, was wiederum den Clubhausbetrieb deutlich entlasten würde, argumentierte der Vorsitzende.

Bay nannte in der Folge „Eckpunkte“ eines Mietvertrags, die mit der Stadt bislang besprochen und verhandelt wurden. Bevor der Vertrag selbst geschlossen werden kann, könne es natürlich noch zu Änderungen oder Ergänzungen kommen, sagte der Club-Vorsitzende. Er sprach von einem „sehr komplexen Vertrag“, weil unter anderem die bisherigen Mietflächen einbezogen werden müssten, ebenso die „öffentlich-rechtliche Nutzungsüberlassung“ einer Sportstätte, wodurch eine Sportförderung ermöglicht werde. Auch im Hinblick auf die Nutzung des Freigeländes müsse noch einiges geregelt werden, beispielsweise die Zufahrt für GTL und Theaterwerkstatt.

Wesentliche Punkte im Vertrag sind der monatliche Mietzins, der für die bisher genutzten Flächen bei einem Euro und für die neuen Flächen bei drei Euro pro Quadratmeter liegen soll, aber auch die Vertragslaufzeit, die inklusive Verlängerungsoption 25, beziehungsweise 30 Jahre betragen würde. Auch die Möglichkeit der gewerblichen Untervermietung von Räumen ist Teil des Vertrages. Mietbeginn wäre der 1. September 2018, die Mietzahlungen würden aber erst am 1. April 2019 beginnen – vermutlich weil in der mietzinsfreien Zeit das Gebäude saniert wird und nicht genutzt werden kann. Über eine Mietoption von zehn bis zwölf Wasserliegeplätzen wird zurzeit noch verhandelt. Mit diesen könnte der LSC zusätzliche Einnahmen generieren.

Sanierung kostet fast ein halbe Million Euro

Die Kosten für Sanierung und Umbau der zusätzlichen Räume in der Schiffswerft werden auf Basis vorläufiger Berechnungen auf 475 000 Euro (brutto) geschätzt, erklärte der Projektleiter und ehemalige Club-Präsident Andreas Lochbrunner. Diese Summe soll zum Großteil über ein Darlehen in Höhe von 400 000 Euro (zwei Prozent Jahreszins, Laufzeit 20 Jahre) finanziert werden. Der Restbetrag würde über Eigenmittel, Spenden, Eigenleistungen und Sportförderung, beziehgunsweise öffentliche Mittel aufgebracht, so Lochbrunner. Aktuell seien bereits über 40 000 Euro im Spendentopf. Zudem seien dem LSC Mittel aus der Sportförderung in Höhe von 100 000 Euro „in Aussicht gestellt“ worden. Zwei Drittel der jährlichen Betriebskosten (61 000 Euro) sollen über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und Gebühren des LSC gedeckt werden, der Rest aus Mieteinnahmen von Dachgeschoss-Räumen und Fremdnutzung (zum Beispiel durch bayerische Segel-Clubs).

Auch wenn sich bei der anschließenden Diskussion fast alle einig waren, dass der LSC die „einmalige Chance“ nutzen sollte, für sich und insbesondere die Seglerjugend die Räumlichkeiten in der Schiffswerft zu sichern, kritisierten einige Mitglieder die Beitrags- und Gebührenerhöhung als zu hoch. Dabei bezogen sie sich weniger auf die jährlichen Mitgliedsbeiträge, die je nach Alter um 20 bis 40 Euro steigen sollen (Senioren und Passiv-Mitglieder ausgenommen). Die Kritik zielte vielmehr auf die saftige Erhöhung der Aufnahmegebühr, die ab kommendem Jahr von 1000 auf 1600 Euro steigen soll. Der Antrag von Rainer Niemann, auf diese Anhebung zu verzichten und stattdessen „lieber höhere Liegeplatzgebühren“ zu verlangen, fand jedoch keine Mehrheit: Nur rund ein Drittel der anwesenden Mitglieder unterstützten seinen Vorschlag.