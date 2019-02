Lothar Matthäus, Paul Potts und Dunja Hayali kommen in die Inselhalle Lindau

Von Deutsche Presse-Agentur und Matthias Röder

"Die Kuh beschützt das Kalb — und im traurigen Extremfall auch mit einem Angriff auf den Menschen.“ In einem Ratgeber-Video macht die Landwirtschaftskammer Tirol seit 2018 auf die Gefahr aufmerksam, die Wanderern mit Hunden auf den Almen in den Alpen drohen kann. Nun sorgt ein Urteil des Landgerichts Innsbruck für Aufsehen: Nach einer tödlichen Kuh-Attacke auf eine deutsche Urlauberin in Österreich muss der beklagte Landwirt den Hinterbliebenen Schadenersatz zahlen.