Los Fastidos kommen in den Club Vaudeville

Die Los Fastidos aus Verona kommen am Samstag, 25. Juli, mit ihrem neuem Album „Joy, Joy, Joy“ und einer Support-Band im Gepäck zurück nach Lindau. Die Los Fastidios rocken seit 1991, so der Veranstalter. Neben Streetpunk findet immer mehr Ska und Reggae Einfluss in ihre Musik. Los geht es um 18 Uhr im Club Vaudeville und im Biergarten. Einlass ist ab 16 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse gilt ein erhöhter Preis. Mehr Infos auf www.facebook.com/losfastidios