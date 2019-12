Lorenz-Kellhuber-Trio führt durch die Klangbilder einer Ausstellung

Als „etwas ganz Spezielles“ hat Jazzclub-Präsident Wolfgang Fauser das Lorenz-Kellhuber- Trio angekündigt – und er hatte recht. Denn dieses Trio nahm sein ebenso spezielles Publikum auf eine ganz spezielle musikalische Reise auf der Hinterbühne des Stadttheaters mit und lieferte es wieder pünktlich da ab.

Der Jahresabschluss des Lindauer Jazzclubs stand noch einmal im Zeichen der erfolgreichen Kooperation mit dem Lindauer Kulturamt, daher dieser Veranstaltungsort, der auch schnell ausverkauft war. Gekommen ist ein Publikum, das locker drei Generationen umspannte, eine absolute Rarität bei einem Konzert dieses Lindauer Clubs. Alle waren neugierig darauf, was das Spezielle dieses Trios denn sein könnte. Nicht wirklich speziell, aber immer reiz- und anspruchsvoll ist die Besetzung des Trios, denn neben dem Pianisten Kellhuber sind da Felix Henkelhausen am Kontrabass sowie Moritz Baumgärtner am Schlagzeug mit von der Partie, also konservative akustische Instrumente.

Kellhuber kündigte seinerseits einen Abend an, der von Klängen dominiert werden solle. „Wir wissen selbst nicht, wo es heute hingeht, denn wir spielen frei“. Frei in dem Sinne, es gibt keine Stücke, die Namen oder Titel tragen, keine Partituren oder Zettel mit irgendwelchen Harmonien drauf.

Das mag im ersten Moment so klingen, als ob da jeder mitmachen kann. Dem ist aber mitnichten so. Die die Musiker drei haben ihr Handwerk auf den Instrumenten sehr wohl gelernt, ohne diese sowie tiefgreifende Kenntnisse von Musik im klassischen oder auch jazzigen Sinn ginge da gar nichts zusammen und das Publikum wäre spätestens nach zehn Minuten weg. Im konkreten Fall aber blieb das Publikum bis zum Schluss, verlangte sogar noch eine Zugabe, also ein drittes Stück sozusagen.

Um die Musik des Trios am besten zu beschreiben, muss man sich am besten der Malerei zuwenden, genauer der gegenstandslosen Malerei des 20. Jahunderts. Auch diese Künstler hatte die Kunstgeschichte voll im Repertoire, daher wussten sie genau, warum sie genau diesen Strich, Punkt oder Farbflächen an diese Stelle auf der Leinwand oder anderem Trägermaterial setzten. Der Gedanke an die Malerei lässt auch eine weitere Assoziation zu, wie ein Abend mit dem Kellhuber- Trio zu verstehen ist: Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Ein kleines, fast einfaches Motiv am Klavier, wieder und wieder wiederholt, führt den Pianisten wie auch die Zuhörer in eine Ausstellung voller Klangbilder, je nachdem, wie die beiden anderen Musiker einsteigen, das Motiv aufnehmen oder weiterentwickeln, wird der Zuhörer zu großformatigen, grellfarbigen Bildern geführt, zu farblich ganz schlichten großen Gemälden oder auch zu kleinformatigen Miniaturen. Auch die können schrill farbig oder fast monochrom sein.

In all dem Abstrakten aber gibt es für den Besucher der Ausstellung respektive dieses Konzertabends immer wieder kleine Zitate aus der gewohnteren Klangwelt.

So erscheint es auch logisch, dass der erste Teil des Konzertes ohne Unterbrechung durchgespielt wird wie auch nach der Pause. Wer hier feste Strukturen sucht oder erwartet, an denen er sich festhalten kann, um der Musik der drei folgen zu können, hat verloren. Der Zuhörer muss schlicht und einfach in der Lage sein, im bildlichen Sinne die Augen zu schließen und sich von den drei Reiseführern durch ihre Ausstellung führen zu lassen, wobei auch für diese immer wieder ein überraschendes und unerwartetes Bild auftaucht. Langeweile wird bei Kellhuber, Henkelhausen und Baumgärtner in dieser Konstellation und diesem Konzept kaum aufkommen können, es sei denn, auch sie wollen sich mal auf die Suche nach musikalischer Freiheit in festen Strukturen begeben, also in „richtigen“ Stücken.

Dass das Kellhuber-Trio seine musikalische abstrakte Malerei überzeugend und glaubhaft betreibt, zeigt die begeisterte Reaktion des Lindauer Publikums, was Schlagzeuger Moritz Baumgärtner zu der Bemerkung hinreißt: „Wir waren jetzt wochenlang auf einer Tour, die logistisch nicht wirklich gut organisiert war. So ging es von Niederösterreich nach Polen und am Tag darauf wieder zurück in einen Nachbarort, was viele, viele Stunden Autofahrt mit sich brachte. Jetzt aber ist es für mich logisch, dass dieser Weg so kompliziert sein musste, um hierher nach Lindau zu kommen. Das hat sich absolut gelohnt!“

Und so gab es noch einen dritten, kürzeren Rundgang als Zugabe durch die Klangbilder einer Ausstellung des Lorenz-Kellhuber-Trios.