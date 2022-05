Die 1. Lindau Biennale und die Gastronomie Schützinger am See starten zusammen in die Saison und bieten während des ganzen Wochenendes ein tolles Programm. „Biennale ist, wenn alle zusammenkommen. Wenn alle sich zusammentun, unabhängig von Alter und Zugehörigkeit, um an etwas Neuem zu arbeiten, das begeistert und belebt“, heißt es in der Medienmitteilung des Kulturamts Lindau.

Das Projekt „Schützinger am See“ stehe im Zeichen von #kulturerhalten und biete Kulturschaffenden eine Bühne für Musik, Literatur und Kunst. „Unter dem Motto ,Teilhabe & Partizipation’ ist der Schützinger Weg ein Angebot mit, von und für Lindauerinnen und Lindauer“, so das Kulturamt. In Kooperation mit der 1. Biennale Lindau bringt Schützinger am See ein vielfältiges Angebot an das Bodenseeufer. „Nicht nur auf der Bühne, sondern auch neben der Bühne ist in diesem Jahr viel geboten“, heißt es weiter.

Und so sieht das Programm aus: Es startet am Freitag, 27. Mai, mit „Paradiese goes Schützinger“. Ab 12 Uhr beginnt eine lokale Biennale Vernissage für alle. Um 14 Uhr folgt „Marky - Solo Artist with the Guitar“.Um 16 Uhr begrüßten Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und die Künstlerische Leiterin der Biennale, Sophie-Charlotte Bombeck. Um 18 Uhr spielen „ Kids of Adelaide“ und um 20 Uhr legt DJ Set zum Sundowner auf.

Weiter geht’s am Samstag, 28. Mai, ab 18.30 Uhr mit DJ Set zum Sundowner mit DJ Marc Ruman. Das Publikum erwartet eine Mischung aus „deepen und clubbigen House-Elementen“, gepaart mit „Vocal- und Tech House“. Am Sonntag, 29. Mai, steht adann b 17 Uhr ein „Konzert mit Jorgo & Friends“ auf dem Programm.