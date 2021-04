Lösung für Parkchaos vor der Lindauer Insel gesucht: Kennzeichenscan statt Schranke?

Der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) hat Verständnis dafür, dass das Land angesichts der derzeitigen Infektionslage keine neuen Modellversuche à la Tübingen im Land genehmigt.

In einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat und Amtsleiter der Stadtverwaltung kündigt er aber an, dass sich die Stadt darauf vorbereiten wolle, bei niedrigeren Inzidenzwerten vorsichtige Öffnungsschritte – begleitet von einer intensiven Teststrategie – zu wagen.