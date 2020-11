Löschversuch mit Gartenschlauch scheitert

Obwohl ein aufmerksamer Zeuge im Kellereiweg fast tausend Liter Wasser mit dem Gartenschlauch in einen Papiercontainer spritzte, konnte er den Brand darin nicht löschen. Der Mann hatte am Samstagmorgen gegen halb zehn eine starke Rauchentwicklung in dem Behältnis bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese öffnete den Container und zog das Papier heraus. Ob dieser nach dem Schwelbrand noch benutzbar ist, konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die Polizei vermutet als Ursache Brandstiftung.