Löschmittel aus Feuerlöschern in Halle versprüht

Am Samstagvormittag wurde die Polizeiinspektion Lindau über eine aufgebrochene Eingangstüre zur Coca Cola Halle im Hammerweg informiert.

Unbekannte Täter verschafften sich mit Gewalt unbefugten Zutritt in den Innenraum der Lindauer Halle, um diese zu verwüsteten, berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Es wurden mehrere Feuerlöscher entleert und der Inhalt über den ganzen Hallenboden versprüht, heißt es weiter. Nach Aussage eines Zeugen sei am Vorabend ein verdächtiges Automit zwei Insassen vor der Halle gesehen worden.

In der Halle befinden sich über die Wintermonate eingelagerte Campingfahrzeuge sowie Motor- und Segelboote. Diese blieben nach Mitteilung der Polizei alle unbeschädigt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 01 11.