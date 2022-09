Lkw kommt von L41 ab und stürzt Böschung hinab

In eine steil abfallende Böschung ist am Dienstagmorgen, 20. September, ein 61-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzugfahrzeug geraten. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann gegen 6.48 Uhr in Wolfurt, als er mit zehn Kilometern pro Stunde auf der Senderstraße (L41) in Richtung Lustenau unterwegs war, aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems die Kontrolle über den Lkw.

In der Folge kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Verkehrsleiteinrichtung. Anschließend fuhr der Lkw mit der Fahrzeugfront über die steil abfallende Böschung und kam zwischen Bäumen zum Stillstand. Der 61-Jährige musste aufgrund seines gesundheitlichen Problems aus dem Führerhaus geborgen werden und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der Sattelzug wurde von einer Spezialfirma mit Fahrzeugkran geborgen.

Mehr als 40 Rettungskräfte im Einsatz

Neben der Feuerwehr Wolfurt mit drei Fahrzeugen und 21 Personen waren auch die Feuerwehr Bregenz Vorkloster mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften sowie der Notarzt, weitere Rettungskräfte und die Bundespolizei vor Ort.