Lkw-Fahrer ohne Visum eingereist

Bereitschafts- und Grenzpolizei haben am Mittwochabend auf der B 31 und der Bregenzer Straße Autos kontrolliert. Hierbei konnten mehrere Straftaten und sogenannte Fahndungstreffer festgestellt werden. So konnten beispielsweise zwei ukrainische Fahrer eines Kleinlastwagens angetroffen werden, welche kein gültiges Visum für ihre Arbeitstätigkeit vorweisen konnten. Ein in der Schweiz wohnhafter Deutscher saß trotz Fahrverbots am Steuer. Außerdem wurde bei einem 23-Jährigen eine kleine Menge Marihuana gefunden. Außerdem verstießen drei Kontrollierte gegen die Kontaktbeschränkungen.