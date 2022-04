Lizzy Aumeier zeigt ihre Schlagfertigkeit

Das Internationale Kabarett-Festival „Der Salzburger Stier“ gastiert in Lindau. In diesem Rahmen steht am Donnerstag, 19. Mai, ab 20 Uhr Kabarettistin Lizzy Aumeier auf der Bühne des Theaters Lindau.

Lizzy Aumeier gilt als die Entdeckung des bayerischen Musikkabaretts der vergangenen Jahrzehnte. Selbstironie, Spontaneität, Hinterfotzigkeit, Schlagfertigkeit und Witz kennzeichnen ihre unglaubliche Bühnenpräsenz, heißt es in einer Ankündigung. Lizzy Aumeier ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Kabarettpreis 2010 und dem Bayerischen Kabarettpreis 2012.

Karten kosten 18 Euro und sind im Internet unter www.kultur-lindau.de oder per E-Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de erhältlich. Die Theaterkasse ist erreichbar unter Telefon 08382/911 3 911.