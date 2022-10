Tausende Läuferinnen und Läufer starten am Sonntag wieder zum Dreiländer-Marathon, der vom Lindauer Hafen aus über Bregenz in die Schweiz führt. Neben den Marathoni messen sich wie in jedem Jahr auch wieder Läufer im Halbmarathon, Viertelmarathon oder im Walken.

Die Lindauer Zeitung überträgt den gesamten Lauf gemeinsam mit den Veranstaltern des Marathons live. Los geht es um 10.30 Uhr.