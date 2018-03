Live-Reportage über Alaska

Aleyska - großes Land, so nennen die Aleuten ihre so grandiose wie vielfältige Heimat. Im arktischen Norden leben Eisbären und Moschusochsen in einer baumlosen, windumtosten eiskalten Tundra, im Prince William Sund kalben majestätische Gletscher ins Meer, im Südwesten ragen riesige extrem aktive Vulkane in den Himmel und im milden Südosten gedeihen die letzten kalten Regenwälder der Erde. Über allem ragt der Mount Mc Kinley, der Denali (der Große), wie ihn die Athabasken Indianer nennen, der höchste Berg Nordamerikas. Bernd Römmelt hat sich auf seiner ersten Alaskareise vor über 20 Jahren in dieses Land der Extreme verliebt und ist seitdem jedes Jahr zurückgekehrt. Am Mittwoch, 11. April, präsentiert Bernd Römmelt ab 20 Uhr im Stadttheater Lindau eine Live Reportage unter dem Titel „Alaska - Abenteuer Wildnis“. Vorverkauf: Lindaupark, Theaterkasse Lindau, DAV-Geschäftsstelle Lindau oder online unter der Homepage des Alpenverein Lindau (Termine/Multivision); Preise im Vorverkauf 12/10/1 Euro; Weiter Infos online unter www.berndroemmelt.de Foto: Bernd Römmelt