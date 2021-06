Live-Kurse wieder möglich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Volle Kraft voraus, so heißt es in der Musikschule Lindau. Musikschulleiterin Regina Kuhn freut sich, dass in der Villa Holdereggen und an allen anderen Orten, an denen die Musikschule mit ihren Unterrichtsangeboten präsent ist, der musikalische Alltag einzieht.

Nach einer langen Durststrecke dürfen ab jetzt alle, ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren, wieder ihren musikalischen Neigungen uneingeschränkt nachgehen. Musizieren, Singen oder Tanzen - alles ist nach den langen Corona-Einschränkungen wieder erlaubt. Einzig die Abstands- und Maskenpflicht und die Hygieneregeln bleiben weiter bestehen.

Die Schulleiterin weist darauf hin, dass auch alle Orchester, die Jugendkapelle Lindau und das Orchester Wirbelwind, sowie die Spielkreise und Ensembles ihre Arbeit in dieser Woche bereits wieder aufgenommen haben. Die musikalischen Angebote in den Kindergärten, Grundschulen oder im Seniorenheim starten ebenfalls wieder.

Für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Instrument oder Singen zu lernen, bietet die Musikschule ab sofort auch wieder die Möglichkeit an, sich für unverbindliche und kostenlose Schnupperstunden anzumelden. Informationen dazu und zu den weiteren Angeboten wie Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung, Ballett, Rhythmikkurse und Singklassen in der Grundschule, Musik für Senioren oder Inklusives Musizieren für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung gibt es in der Musikschule, Holdereggenstraße 23 in Lindau, auf der Homepage oder unter der Telefonnummer 08382- 944597.