Live-Blog: So wird in der Region Lindau gewählt - AfD-Kandidat bei Landratswahl abgeschlagen

Inmitten der Corona-Krise standen am Sonntag in Bayern Kommunalwahlen an. Überall im Freistaat wurden die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage — und fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister.

Auch in Lindau war das der Fall. Fünf Kandidaten wollten die Nachfolge von Gerhard Ecker antreten, zwei bleiben im Rennen. Die 60.000 Bürger des Kreises wählten zudem Landrat und Kreistagsbesetzung. In umliegenden Gemeinden standen Bürgermeisterwahlen an.

Wir berichten hier aktuell aus Lindau und den umliegenden Gemeinden Bodolz, Hergatz, Hergensweiler, Nonnenhorn, Sigmarszell, Wasserburg und Weißensberg.

Die Wahlergebnisse werden nach und nach präsentiert.

Das Wichtigste im Überlick:

In Lindau kommt es zur Stichwahl zwischen Mathias Hotz und Claudia Alfons

In ganz Bayern zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als zuletzt ab

Zahlreiche amtierende Bürgermeister in den Gemeinden werden im Amt bestätigt

Ergebnisse der Landrats-, Kreistags- und Stadtratswahlen stehen noch aus

21.10 Uhr: Stichwahlen automatisch per Briefwahl möglich

Für die für 29. März geplanten Stichwahlen hat die bayerische Staatsregierung in einem Punkt schon vorgesorgt: Die Wähler sollen aufgrund der Corona-Krise ganz automatisch und ohne vorherigen Antrag Briefwahl-Unterlagen per Post bekommen.

20.46 Uhr: Landratswahl Zwischenstand: AfD-Kandidat abgeschlagen

Nach 131 von 142 ausgezählten Wahlbezirken liegt Amtsinhaber Elmar Stegmann (CSU) mit 92,4 Prozent der Stimmen deutlich vor Gegenkandidat Rainer Rothfuß (AfD, 7,6 Prozent der Stimmen). Damit ist bereits jetzt klar, dass Stegmann in seine dritte Amtszeit gehen wird.

20.20 Uhr: Bodolzer bestätigen Christian Ruh als Bürgermeister

Der Amtsinhaber konnte 1098 gültige Stimmen vfür sich verbuchen, das entspricht 91, 12 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,54 Prozent

20.15 Uhr: Stichwahl in Hergatz

Christian Renn kommt auf 504 Stimmen, Oliver-Kersten Raab auf 512 Stimmen. Damit kommt es in Hergatz am 29. März zur Stichwahl um den Bürgermeisterposten. Die Wahlbeteiligung lag bei 68 Prozent. Reinhold Lampater ist mit 306 Stimmen aus dem Rennen.

19.55 Uhr: Voigt siegt in Wasserburg

Harald Voigt konnte in Wasserburg 1246 Wähler und damit 72,5 Prozent überzeugen. Seine Konkurrentin Regina Hunschock landete bei 27,5 Prozent (472 Wähler) der Stimmen. Der bisherige Bürgermeister Thomas Kleinschmidt stand nicht zur Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,4 Prozent.

19.40 Uhr: Wahlsieg für den Amtsinhaber in Hergensweiler

Der amtierende Bürgermeister Wolfgang Strohmaier konnte sich mit 593 (58,4 Prozent) Stimmen gegen seinen einzigen Konkurrenten Johannes Schneider (422 Stimmen, 41,6 Prozent) durchsetzen. Von 1533 Wahlberechtigten gaben 1040 ihre Stimme ab. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 67,8 Prozent.

19.40 Uhr: In Sigmarszell ist ausgezählt

Der amtierende Bürgermeister Jörg Agthe kann 1156 Stimmen, und damit 89,6 Prozent auf sich vereinigen.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 56,5 Prozent.

19.30: In Lindau kommt es zur Stichwahl

Alle 36 Wahlbezirke sind ausgezählt. Das Ergebnis:

Mathias Hotz (CSU/FB/JA): 28,3 Prozent

Claudia Alfons (FDP/LI/BU): 28,1 Prozent

Claudia Halberkamp (SPD/FW): 26,2 Prozent

Daniel Obermayr (BL): 13,4 Prozent

Kai Kattau (MiL): 4,0 Prozent

Damit kommt es zur Stichwahl zwischen Mathias Hotz und Claudia Alfons.

19.30 Uhr: Kern in Weißensberg im Amt bestätigt

Der amtieren Bürgermeister Hans Kern konnte 942 von 1122 abgegebenen Stimmen für sich gewinnen und liegt damit bei 91,7 Prozent Zustimmung.

19.15 Uhr: Höhere Wahlbeteiligung in ganz Bayern zeichnet sich ab

In ganz Bayern haben offenbar mehr Menschen ihre Stimmen abgegeben, als bei den letzten Wahlen. In München etwa hatten am späten Nachmittag 46,6Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt, 2014 lag die Beteiligung zum selben Zeitpunkt bei 38,4 Prozent. Auch Nürnberg meldet eine höhere Wahlbeteiligung. Besonders beliebt: Die Briefwahl.

Nonnenhorn schenkt Bürgermeister Vertrauen

Der amtierende Bürgermeister und einzige Kandidat Rainer Krauß hat in Nonnenhorn 751 von 874 Wäherlstimmen bekommen.

Wahlbeteiligung in Lindau etwas höher als zuletzt

Nach 27 ausgezählten Gebieten liegt die Wahlbeteiligung bei 52,8 Prozent. Damit ist sie gegenüber der letzten OB-Wahl 2018 leicht erhöht. Damals gaben 49,2 Prozent der Lindauer Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2012 lag die Beteiligung bei 54,6 Prozent.

18.56 Uhr: Auch Halberkamp noch mit Chancen

Nach der Auszählung von zwei Dritteln der Wahlbezirke hat auch Claudia Halberkamp noch Chancen. Sie liegt nur wenige Prozentpunkte hinter Hotz und Alfons. Erreicht kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen, kommt es zur Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Kandidaten. Die Zwischenstände nach 27 von 36 ausgezählten Gebieten:

Mathias Hotz: 28,6 Prozent

Claudia Alfons: 28,6 Prozent

Claudia Halberkamp: 25,7 Prozent

Daniel Obermayr: 13,1 Prozent

Kai Kattau: 4,0 Prozent

18.45 Uhr: Kopf-an-Kopf-Rennen in Lindau

20 von 36 Wahlbezirken für die OB-Wahl sind ausgezählt. Bislang liegen Claudia Alfons und Mathias Hotz gleichauf. Eine Stichwahl zeichnet sich ab.

18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen

Um 18.00 Uhr wurden die Wahllokale offiziell geschlossen. Die Wahlvorstände und -helfer beginnen mit der Auswertung. Besonders hoch ist der Anteil der Briefwähler.

18 Uhr: In Lindau wird auf erste Ergebnisse gewartet

Wegen Corona dürfen nur die Kandidaten, Journalisten und ein paar Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den Sitzungssaal im Alten Rathaus. Mit ersten Ergebnissen ist im Lauf des Abends zu rechnen. In allen Wahllokalen werden zuerst OB-Wahl/BGM-Wahlen ausgezählt, danach die Landratswahl. Erst in der Nacht gibt es Ergebnisse zu Stadt- und Gemeinderatswahlen, morgen dann zur Kreistagswahl.

Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Bereits am Mittag und Nachmittag hat sich für die Kommunalwahlen in Bayern eine höhere Wahlbeteiligung als vor sechs Jahren abgezeichnet. Hier geht's zur Meldung.

Wahlen in ganz Bayern

Nicht nur in Lindau wird gewählt. Insgesamt fast 40.000 Mandate sind zu vergeben. Mehr dazu hier.

Lindauer Kandidaten im Video-Interview

Schwäbische.de hat mit allen Lindauer OB-Kandidaten vor der Kamera über ihre Pläne für Lindau gesprochen. Hier geht's zu den Videos.

Wahlen in Zeiten von Corana

Das allgegenwärtige Corona-Virus beeinflusst natürlich auch die Kommunalwahlen. Warum Wahlen stattfinden, während sonst fast alles abgesagt wird.