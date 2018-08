Literaturkabarett in der Eilguthalle

Den südlichsten Leuchtturm Deutschlands macht der Literaturkabarettist Manfred Menzel am Donnerstag, den 30. August zum Ausgangspunkt einer heiter-philosophischen Vogelschau auf den Bodensee und das Leben. In seinem Programm „Leuchtturmhoch: Von oben beseen“ tritt er als skurriler Leuchtturmwärter aus dem hohen Norden seinen Dienst in Lindau an, sinnierend, karikierend und vorlesend. Dabei schlägt er von der Dachterrasse der Eilguthalle aus den Bogen zu seinem benachbarten Dienstort. Im Ausguck mit dabei sind Lokalmatadoren wie Hermann Hesse und Martin Walser, aber auch weitgereiste Gäste wie Nils Holgersson, der auf Billigfluglinien pfeift, weil auf die Gans einfach mehr Verlass ist. Für den erhöhten Genuss serviert das Team der Eilguthalle einen Aperitif, ausgesuchte Canapés, begleitende Getränke und in der Pause ein nordmanngerechtes Tellergericht.

Der gut geschüttelte Wortcocktail beginnt um 19.30 Uhr. Für diese Veranstaltung wird um Reservierung bis Montag, 27. August gebeten, unter Telefon 08382 / 911 12 40 oder im Internet unter