Lions unterstützen den Verein Hand-in-Hand

Der Lions-Club Lindau organisiert zum wiederholten Mal einen Charity-Frühlingsball. In diesem Jahr findet er am Samstag, 11. Mai, um 18.30 Uhr statt, der Erlös kommt dem Verein Hand-in-Hand zugute. Veranstaltungsort des Charity-Frühlingsball ist die Eilguthalle am Lindauer Hafen.

Nach einer Maibowle zur Begrüßung dürfen sich die Gäste auf ein vier-Gänge-Menü freuen, heißt es in einem Schreiben des Lions-Club. Zwischen den Gängen besteht ausreichend Gelegenheit zum Tanz, ob Standard oder Latein. Den Saal ordentlich einheizen werde auch der Auftritt des Lindauer Soulsängers Karl Frierson mit seiner Band Soulatte. Die Lions unterstützen in diesem Jahr den gemeinnützigen Verein Hand-in-Hand, eine Urlaubseinrichtung für Menschen mit Behinderung in Sigmarszell. „Es ist beeindruckend und bewundernswert, mit wie viel Einsatz und Liebe hier teilweise schwer behinderten Menschen ein Urlaubsaufenthalt ermöglicht wird“, sagt Achim Mellinghoff, Präsident des Lions-Club Lindau.