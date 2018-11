Lions spenden 3000 Euro an Haus Weizenkorn

Da waren die Lindauer Lionsclub-Mitglieder richtig geschäftstüchtig, denn durch den guten Verkauf von Raclette beim Lindauer Jahrmarkt kam diese Spende in Höhe von 3000 Euro zusammen, die nun von Hermann Beck (links) und dem aktuellen Lionspräsidenten Achim Mellinghoff ins Haus Weizenkorn bei Dominique Klappoth symbolisch abgegeben wurde. Zugegeben, das Wetter spielte den Lions auch in die Karten, aber Hauptsache, es kam viel Geld zusammen, das wieder für einen sozialen Zweck verwendet wird. Im Haus Weizenkorn wird die Summe helfen, den Eingangsbereich des Haupthauses zu sanieren, auch die Küche soll laut Klappoth eine Erneuerung erfahren. Das Haus Weizenkorn ist eine therapeutische Gemeinschaft für junge Erwachsene in Lebensschwierigkeiten, die die Möglichkeit bietet, in einer familienähnlich strukturierten, geschützten Wohn- und Lebenssituation wieder mit sich selbst und ihrer Umwelt zurechtzukommen. Foto: cf