Lions Club und Round Table verteilen den Erlös vom Adventskalenderverkauf

Der Adventskalender der beiden Clubs hat sich zu einer festen Institution entwickelt, der tausenden von Haushalten eine buntere Adventszeit beschert, vielen davon durch die damit verbundene Tombola mit ihren Preisen noch einen weiteren Kick bietet, aber vor allem verschiedenen sozialen Institutionen in Lindau einen Geldsegen bringt, der ihnen die Arbeit ein wenig erleichtern soll.

So haben Lions-Präsident Michael Hankel, Axel Meier und Mark Spiegel von Seiten der Lions sowie Pius Hummler und Tobias Kirchmann von Round Table (hinten von links) in diesem Jahr den Treffpunkt Zech mit 3500 Euro bedacht, die Max Strauß und Gabi Zobel hier symbolisch zeigen (von links). Eine Spende in gleicher Höhe konnte auch der Verein Hilfe für Frauen in Not entgegennehmen. 3000 Euro stehen auf dem Spendenscheck, den Stefan Fürhaupter für den Arbeitskreis Medienkompetenz in Empfang nehmen konnte. Die Bürgeraktion „Wir helfen“, vertreten durch Barbara Krämer-Kubas und Anneliese Spangehl, kann mit weiteren 4000 Euro Menschen helfen, die in Not geraten sind und schließlich sind da noch Christoph Kienzle und Swen Hagelstein vom Förderverein Helfer vor Ort Nonnenhorn, die für ihr Einsatzfahrzeug eine Garage benötigen und für den Bau derselben mit 8000 Euro vom Adventskalendererlös bedacht werden.

Das Gemeinschaftsprojekt Adventskalender der beiden Clubs, das laut Vertretern der beiden Institutionen nach wie vor viel Spaß macht, ist damit wieder sehr erfolgreich gewesen, „es macht schon Freude, wenn man wenige Tage nach Verkaufsstart schon Hilferufe hört, wo es denn noch Restkalender zu erwerben gäbe“, wie Axel Meier erzählt.