Lions Club Lindau spendet erneut für Cavazzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon traditionell unterstützt der Lions Club Lindau den Förderverein Cavazzen. Auch dieses Jahr spendeten die Mitglieder des Lions Clubs anläßlich eines Besuches im Kunstmuseum für den Cavazzen.

„Die Förderung der Lindauer Kulturlandschaft ist uns besonders wichtig“, sagte bei der symbolischen Scheckübergabe der amtierende Präsident des Lions Clubs, Dr. Alexander Kaps. „Der Förderverein Cavazzen leistet mit seinem großen Engagement für die Renovierung des Cavazzen einen wichtigen Beitrag, der allen Lindauer Bürgern zugute kommt“, so Kaps weiter.

Mit der Lions-Spende in Höhe von 1.000 Euro werden dieses Mal die Künstlerhonorare für ein Benefizkonzert unterstützt. Das Konzert findet am 3. März 2023 in der Lindauer Inselhalle statt und wird vom Förderverein Cavazzen veranstaltet. Der Reinerlös des Benefizkonzertes kommt wie jedes Jahr zu hundert Prozent der Sanierung des Cavazzens zugute. „Wir sind sehr dankbar für die langjährige Unterstützung des Cavazzen durch den Lions Club Lindau“, so Winfried Hamann, Vorsitzender des Fördervereins Cavazzen bei der Scheckübergabe durch Dr. Alexander Kaps im Beisein von Frau Dr. Wölfle, Kuratorin des Kunstmuseums Lindau.