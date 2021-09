Lions Club Lindau spendet dem Cavazzen 550 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Michael Hankel, Präsident des Lions Clubs Lindau, übergibt einen Scheck über 550 Euro an Winfried Hamann, den Vorsitzenden des Fördervereins Cavazzen. Mit ihm freut sich Winfried Schlegel, der sich sowohl beim Cavazzen als auch beim Historischen Verein engagiert. Diese Spende hat bereits Tradition: Mitglieder des Lions Club Lindau spenden alljährlich anlässlich eines Besuches im Kunstmuseum Lindau einen Betrag an den Förderverein Cavazzen. Auch die Einnahmen aus dem Rudi Spring-Konzert vor zwei Jahren, das der Lions Club initiiert hat – immerhin 3.300 Euro – kamen dem Förderverein zugute. In diesem Jahr war es die Führung durch Chagalls Paradiesische Gärten, die von den Mitgliedern des Lions Clubs mit Begeisterung angenommen wurde. „Der Cavazzen als einzigartiges Baudenkmal, aber auch als Zuhause für das Lindauer Stadtmuseum sowie das Kunstmuseum mit seinen hochwertigen Ausstellungen sind Belege für eine lebendige Kulturlandschaft in Lindau“, so Michael Hankel bei der Spendenübergabe.