Linksabbieger übersieht Gegenverkehr

In der Friedrichshafener Straße hat sich am Montagvormittag gegen 07.50 Uhr auf Höhe der Abzweigung in die Holbeinstraße, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem laut Polizeibericht rund 1000 Euro Sachschaden entstanden sind. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die Holbeinstraße und wollte nach links in die Friedrichshafener Straße abbiegen.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er verkehrsbedingt warten. Ein aus Richtung Friedrichshafen kommender Autofahrer ermöglichte dem 58-jährigen Autofahrer die Einfahrt in die Friedrichshafener Straße. Beim Abbiegevorgang übersah dieser eine 56-jährige vorfahrtberechtigte Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand nur besagter Sachschaden.