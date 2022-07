Linienbus in Vorarlberg rutscht in Graben - Fahrgäste durch eingeschlagene Scheibe befreit

Ein Linienbus ist im österreichischen Lustenau am Mittwochnachmittag in einen Graben abgerutscht. Gegen 14.25 Uhr fuhr der Busfahrer laut Polizeibericht wegen eines entgegenkommenden Linienbusses auf den rechten Randstreifen. Dabei rutschte das Fahrzeug in den angrenzenden Graben ab.

Die 14 Fahrgäste wurden anschließend über eine eingeschlagene Seitenscheibe aus dem Fahrzeug befreit. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine weitere Person wurde zur Abklärung aufgrund von Kreislaufproblemen in das Krankenhaus in Dornbirn transportiert. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Straße gesperrt werden. Am Einsatz waren ein Fahrzeug der Rettung, fünf Fahrzeuge der FFW Lustenau, vier Fahrzeuge der Bundespolizei sowie ein Transport- und Kranunternehmen beteiligt.