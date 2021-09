Lindenhofpark verzaubert Zuhörer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen „Langen Nacht der Bodenseegärten“ war der Lindenhofpark wieder vertreten. An zwei Abenden konnte man erleben, wie der bekannte Schauspieler Peter Bamler, ein gebürtige Lindauer, das zahlreich erschienene Publikum durch die sehr persönliche Gestaltung der klug ausgewählten Texte in seinen Bann zog. Seine Auswahl von Gedichten und Texten, teils sehr Vertrautes, lange nicht Gehörtes, teils überraschend Neues, fand ihren Höhepunkt im Vortrag einer nachgelassenen Erzählung von Anton Cechov-„Vera“. Die tragisch-komische Geschichte zweier Einsamer, die nicht zueinander finden können, trotz Augustnacht, Wald und Garten – oder eben deswegen?

Der stimmungsvolle Rahmen der Lindenhofvilla mit ihrer großen Freitreppe, der immer dunkler werdende See und die geheimnisvoll beleuchteten Anlagen des Nutz- und Blumengartens – all dies trug zur Verzauberung an diesen beiden Abenden bei. Der Förderverein Gartendenkmal Lindenhofpark, der den Abend zusammen mit dem Kulturamt der Stadt Lindau veranstaltete, ist ziemlich sicher, dass es gelingen sollte, Dauergast bei der „Langen Nacht ...“ zu werden und dieses Programm im nächsten Jahr noch auszubauen.