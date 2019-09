Lindenberg lädt zu Einkaufsnacht ein

Die Stadt Lindenberg lädt für Freitag, 27. September, zur dritten Museums- und Einkaufsnacht ein. Die Stadt ist stimmungsvoll beleuchtet, Feuerkünstler sorgen auf den Straßen für Unterhaltung – und natürlich haben die Lindenberger Betriebe an diesem Abend länger geöffnet.

Alle zwei Jahre gibt es diesen Event zum Nachtschwärmen in Lindenberg und auch in diesem Jahr dürfen die Besucher mit einfallsreichen Aktionen in den Geschäften und besonderen Führungen im Museum rechnen, schreibt das Kultur- und Gästeamt Lindenberg in einer Pressemitteilung. Die Lindenberger Betriebe wie auch das Deutsche Hutmuseum haben an diesem Abend bis 23 Uhr geöffnet.

Nichts steht still an diesem Abend – auch nicht die Schaufenster, die bei der Shopping-Nacht zum Leben erwachen, verspricht der Veranstalter. Und vor dem Museum werden Leinwände lebendig. Der Live-Maler Marc Westermann füllt seine drei großen Staffeleien im fliegenden Wechsel mit immer wieder neuen Figuren, Landschaften und Motiven – fast wie von Zauberhand.

Kleine Lichter leuchten den Besuchern den Weg in die Läden. Dazu ist Loungemusik auf den Straßen zu hören. Das Hutmuseum stellt zudem in der ganzen Stadt in den Ladengeschäften aus: gebastelte Hutkreationen, die in Workshops mit Kindergärten im Vorfeld entstanden sind.