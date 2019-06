Linden für Lindau und Blumen für Bienen

Gesagt, getan: Nach der Ankündigung der Lindauer Wohnungsgesellschaft, bei der nächsten Gelegenheit eine größere Anzahl an Bäumen zu pflanzen sowie gleichzeitig Blühwiesen anzulegen, folgten nun Taten.

„Auch wenn das Thema Bienen- und Insektensterben derzeit in aller Munde ist, so gab das nicht den Ausschlag für unsere Entscheidung,“ erklärt Geschäftsführer Alexander Mayer im Presseschreiben. Das habe sich aufgrund der Neugestaltung der Außenanlagen am Hundweilerplatz und der Hundweilerstraße ergeben. Mit der Neuanlage der dortigen Außenflächen konnte das Projekt in Zusammenarbeit mit der Lindauer Baumpflege schließlich realisiert werden. Projektleiterin Annette Wacker berichtet, dass 13 Linden und zwei Rotkastanien, alle etwa fünf Meter hohe Großbäume, eingesetzt wurden. Zehn Linden stehen entlang der Hundweilerstraße, der Rest am Hundweilerplatz. „Wir haben uns gezielt für die Linde entschieden, denn sie ist der Wappenbaum und somit Namensgeberin der Stadt Lindau,“ begründete sie die Auswahl.

Dass die Auswahl auf diese zwei Arten fiel, habe noch einen anderen Hintergrund, heißt es weiter. Die Blüten sind eine Nahrungsquelle für nektarsammelnde Insekten. Erfreulich sei, dass die Sorte resistent gegen die Kastanienkomplexkrankheit ist.

Die GWG Lindau habe bewusst fünf Meter hohe Großbäume geordert. Das heißt, die Bäume spenden schon jetzt aufgrund ihrer Größe natürlichen Schatten an heißen Sommertagen. Besonders freut es Wacker, dass im neu angelegten Areal des Hundweilerplatzes der Altbestand an Bäumen erhalten werden konnten, darunter etliche Eiben. Im Zuge der Pflanzungen wurden auch die Blühwiesen angesät. „Eine bunte Blumenwiese sieht einfach schöner aus und ist gut für die Insekten,“ so Mayer.

In den nächsten Jahren sind weitere Baumpflanzungen an rund 98 Standorten geplant. Auch in puncto Blühwiesen beziehungsweise Wildblumenstreifen werden sukzessive weitere Flächen angelegt, wie zum Beispiel derzeit in der Lugeck-, Wiedemann-, Nobel- und Wackerstraße sowie Kopernikusplatz und Grenzsiedlung.