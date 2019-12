Lindaus Wochenmarkt soll trotz Baustelle auf dem Marktplatz bleiben

Trotz der Cavazzen-Baustelle soll der Wochenmarkt auf dem Marktplatz bleiben. Das fordert OB-Kandidat Kai Kattau. Er spricht sich damit gegen einen Umzug zur Inselhalle aus.

„Das besondere Ambiente auf unserem schönen Marktplatz, umgeben von historischen Gebäuden, ist immer wieder ein besonderes Erlebnis“, schreibt Kattau in einer Pressemitteilung. Dass dafür an den Samstagen bis 14 Uhr zwischen den Kirchen etwa 25 Stellplätze wegfallen, sei zu verkraften, meint der OB-Kandidat: „Diese geringfügige Einschränkung sollte uns nicht davon abhalten, unseren traditionellen Wochenmarkt auch weiterhin am Marktplatz durchzuführen.“ Kleine Kompromisse seien auch in anderen Städten nötig, damit Wochenmärkte den notwendigen Platz bekommen. Das sollte auch in Lindau möglich sein, um „den Markt für die Menschen in Lindau und die Gäste unserer Insel auf dem Marktplatz zu erhalten“.

Kattau sieht zudem keine Gefahr, dass es für die Insel zu wenige Parkplätze gibt. Er verweist auf das Parkplatzkonzept, das sogar mehr Auto-Stellplätze für Anwohner, Kunden, Beschäftigte, Übernachtungsgäste und andere, die inselnah parken wollen, vorsehe als von Fachleuten als nötig erachtet.

Der OB-Kandidat sieht auch kein Problem darin, dass Autos auf dem Weg zum Stiftsplatz durch das künftige Marktgelände fahren müssen. Auto sollten dort Schrittgeschwindigkeit fahren, zudem nähmen alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander: „Eine unzumutbare Verschlechterung der Situation durch querende Fahrzeuge ist daher nicht gegeben, insbesondere wenn man diese Querung übersichtlich gestaltet und lediglich im Einbahnverkehr ermöglicht.“ Ein Wechsel auf den Therese-von-Bayern-Platz brächte seiner Meinung nach keine Vorteile. „Noch schlechter als ein Wechsel zu einem neuen Standort wäre es, den Markt für die nächsten Jahre an verschiedene Standorte zu verschieben.“ Der Hauptausschuss sollte am Dienstag deshalb laut Kattau den Beschluss zum Verbleib auf dem Marktplatz bekräftigen.