Lindaus Stadtverwaltung will Reichsplatz schon 2022 autofrei machen

Die Frage, ob Tettnang einen Beigeordneten braucht und vor allem das Tempo, in dem diese Entscheidung getroffen werden soll, hat am Donnerstag im Verwaltungsausschuss für Zündstoff gesorgt. Nach über einer Stunde teils hitziger Diskussion stimmte das Gremium am Ende zwar mehrheitlich dafür – die finale Entscheidung, ob Bürgermeister Bruno Walter einen hauptamtlichen Stellvertreter bekommt, wird jedoch am 30. September im Gemeinderat fallen.

Neu ist die Idee in Tettnang nicht: Immer wieder war das Thema in der Vergangenheit mit ...