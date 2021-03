Lindaus Stadttheater bleibt auch im April leer

Theaterkasse ist erreichbar

Auch wenn das Stadttheater derzeit geschlossen ist, ist die Theaterkasse von Montag bis Samstag zwischen 10 und 13.30 Uhr telefonisch erreichbar unter der Nummer 08382 / 911 39 11 oder jederzeit per E-Mail an theaterkasse@kultur-lindau.de. Am 6. April will das Kulturamt die Theaterkasse wieder öffnen: Montag bis Samstag zwischen 10 und 13.30 Uhr sowie Montag bis Donnerstag zusätzlich zwischen 15 und 18 Uhr.