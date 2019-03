Lindaus Stadträte wollen Hoyerbergschlössle behalten und sanieren

Im Stadtrat zeichnet sich eine Mehrheit ab, die das Hoyerbergschlössle bei der Stadt halten und sanieren will. Alexander Kiss (BL) und Roland Freiberg (BU) widersprachen in der Sitzung am Mittwoch der Darstellung der Stadtverwaltung nach der jüngsten Finanzausschusssitzung.

Grundsätzlich würde er über das Thema lieber in öffentlicher Sitzung sprechen, sagte Kiss mit Verweis darauf, dass der Tagesordnungspunkt im Finanzausschuss vor anderthalb Wochen hinter verschlossenen Türen besprochen wurde. Umso mehr habe er sich geärgert, dass Pressesprecher Jürgen Widmer auf die Anfrage der LZ nach der Sitzung nur die Haltung der Verwaltung widergegeben habe. Denn das Meinungsbild der Stadträte im Ausschuss sei ein ganz anderes gewesen.

Das beklagte auch Freiberg, nach dessen Darstellung sich im Finanzausschuss eine Mehrheit abzeichnet, die das historische Schlössle erhalten und auf Kosten der Stadt sanieren will. Insofern habe die Verwaltung nur widergegaben, was Kämmerer und OB in der Sitzung vorgetragen, aber nicht wie die Räte darauf reagiert haben.

Laut Kiss hat die Stadt bereits seit Ende der 70er-Jahre kein Geld für den Erhalt des Gebäudes ausgegeben. Mit Verweis auf andere Projekte, die ebenfalls nicht kostendeckend sind, dürfe es auch kein Problem sein, wenn die Stadt beim Hoyerbergschlössle die Kosten für die Sanierung nicht durch eine anschließende Pacht wieder hereinbekomme. Dass Bürger für das Schlössle spenden müssten, darüber habe der Ausschuss gar nicht gesprochen.

Oberbürgermeister Gerhard Ecker wies die Vorwürfe zurück, schließlich habe die Verwaltung keine eigene Pressemitteilung herausgegeben, sondern lediglich die Fragen der LZ beantwortet. In der Sitzung sei auf jeden Fall deutlich geworden, dass die Stadt draufzahlen würde, wenn sie das Schlössle behält und saniert.