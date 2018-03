Lindaus SPDler sagen „Ja“ zur Groko

Die Abstimmungsunterlagen sind verschickt. Nun haben SPD-Mitglieder knapp zwei Wochen Zeit, für oder gegen eine große Koalition zu stimmen. Über die Antwort herrscht unter den Lindauer SPDlern Einigkeit.

„Bundespräsident Steinmeier hat uns den Auftrag gegeben, eine Regierung zu bilden“, sagt Roland Sommer, Ortsvorsitzender der Lindauer SPD. Aus diesem Grund sei er klar für die große Koalition. „Demokratie heißt nicht immer Paukenschlag, sondern auch, dass man mit kleinen Schritten was erreichen kann.“ Um seinen Genossen die Möglichkeit zu geben, das Für und Wider der Groko noch einmal ausführlich zu diskutieren, lädt Sommer am kommenden Montag zur außerordentlichen Mitgliederversammlung in die Bar „Barista“ am Marktplatz auf der Insel ein. Wer bis dahin noch nicht abgestimmt hat, hat allerdings nicht mehr viel Zeit: Bis Freitag, 2. März, müssen die Stimmen der Mitglieder wieder beim Parteivorstand eingegangen sein. Die SPD empfiehlt, die Unterlagen bis spätestens drei Tage vor dem Stichtag per Post abzusenden.

„Ich hoffe, dass die Vernunft in der SPD sich durchsetzt“, lässt Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker keinen Zweifel daran, dass er beim Mitgliederentscheid für die Koalition mit der Union stimmen wird. Wichtig sei eine stabile Regierung für Deutschland und Europa, deshalb hält Ecker nichts von einer Minderheitsregierung. Natürlich sei er nicht mit allem einverstanden, was die SPD mit CDU und CSU für die nächsten vier Jahre vereinbart hat, fügt der OB hinzu. Aber so sei das eben, wenn man als 20-Prozent-Partei in solche Verhandlungen geht: „Man muss gewisse Kröten schlucken.“

Andererseits verstehe er nicht, wie man es wollen könne, nicht in der Regierung zu sein. Ecker schüttelt den Kopf über die FDP, denn in seinen Augen gibt es einen klaren Wählerwillen: „Jeder wählt, um seine Partei in der Regierung zu sehen.“ Ecker ist aber nicht sicher, dass das jeder in seiner Partei so sieht: „In der SPD gibt es so viele illusorische Meinungen …“

SPD-Mitglied und stellvertretender Bürgermeister Uwe Birk hat seine Stimme noch nicht abgegeben. „Aber ich werde voraussichtlich für die Groko stimmen“, sagt er. Denn die SPD würde darin wichtige Ministerien mit besetzen, sodass sie ihre Politik umsetzen könne. „Außerdem gehe ich davon aus, dass parallel eine Erneuerung in der SPD stattfindet“, sagt Birk. „Und das ist besser aus der Regierung heraus als aus der Opposition.“

SPD-Kreisvorsitzender Leo Wiedemann hat bereits für die Groko gestimmt. „Wenn die Groko scheitert, dann gibt es Neuwahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir dann argumentieren wollen, dass die Leute die SPD wählen sollen, wenn wir jetzt nicht in die Regierung gehen.“

Für die stellvertretende Landrätin Barbara Krämer-Kubas gibt es keine Alternative zur Groko. „Eine Minderheitsregierung ist nicht nachvollziehbar und Neuwahlen würden an der Konstellation nichts ändern. Am Ende hat die AfD nur noch mehr Stimmen.“ Außerdem habe die SPD in den Koalitionsverhandlungen gut verhandelt. „Ich hoffe aber, dass die Parteien trotz der Groko in Zukunft mehr Profil zeigen.“