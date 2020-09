Lindaus SPD freut sich über den Bürgermeisterposten

Von Deutsche Presse-Agentur und Sabine Dobel und Christof Rührmair und Annette Reuther

Strahlender Sonnenschein, Menschen in Dirndl und Lederhose, Brauereigespanne, hie und da Pferdeäpfel auf den Straßen: Manches ist wie immer an dem Tag, an dem eigentlich das Oktoberfest eröffnet worden wäre.

„Ozapft is“ hieß es in München auch an diesem Samstag, vielerorts herrschte Wiesnlaune. In gut 50 Gaststätten luden Wirte zur „WirthausWiesn“ mit Wiesnbier, Hendl, Haxn und Volksmusik, oft mit Gitarre und Akkordeon statt mit Blasinstrumenten - weniger Aerosole.