Lindaus Soldaten waren 1918 kriegsmüde

Renitente Arbeiter, umstürzlerische Umtriebe, kriegsmüde junge Soldaten: In der Serie „Vor 100 Jahren“ wirft die Lindauer Zeitung einen Blick auf „Novemberrevolution 1918 und Räterepublik 1919 in Lindau.

Zum Herbstanfang 1918, am 21. September, forderte General und Erster Generalquatiermeister Erich Ludendorff von der deutschen Obersten Heeresleitung die deutsche Reichsregierung wegen militärischer Aussichtslosigkeit zu Waffenstillstandsverhandlungen mit den USA auf. Aber bereits vier Wochen später, in der Sitzung des deutschen Kriegskabinetts vom 17. Oktober 1918, forderte er erneut einen Angriffskrieg des deutschen Heeres an der Westfront. Am 22. Oktober befahl Admiral Scheer ein letztmaliges Auslaufen der deutschen Kriegsmarine aus den Häfen an Nord- und Ostsee gegen Großbritannien.

Doch grundsätzliche Kriegsmüdigkeit und das Wissen um die militärische Aussichtslosigkeit derartiger Kriegsverlängerungen waren inzwischen nicht nur unter den deutschen Soldaten massenhaft verbreitet.

In Lindaus württembergischer Nachbarstadt Friedrichshafen, rund um den Zeppelin-Konzern neben Stuttgart die zweite Rüstungsmetropole des Königreiches, rumorte es in der Arbeiterschaft bereits deutlich. Elmar L. Kuhn, langjähriger Kreisarchivar des Bodenseekreises, skizzierte dies wie folgt: „Die erste Friedensdemonstration in Friedrichshafen findet am 22. Oktober nach einer Betriebsversammlung bei Maybach statt. Bei neuen sich steigernden Demonstrationswellen am 24. und 26. Oktober fordern die von 300 über 700 auf 4000 anwachsenden Teilnehmer zunächst Frieden, dann Republik, schließlich den Sozialismus. Nachdem […] am 4. [November] in Stuttgart der Generalstreik ausgerufen wird, folgen die Friedrichshafener Arbeiter dem Stuttgarter Beispiel am 5. November. Sie wählen einen Arbeiter- und Soldatenrat, einen der ersten in Deutschland. Eine Versammlung von 8000 Mann lässt an das Innenministerium ihre Forderungen telegrafieren: unter anderem die Abdankung aller Dynastien, Regierungsübernahme durch die Räte, Sozialisierung und siebenstündige Arbeitszeit. Würden die Forderungen nicht erfüllt, seien die Arbeiter gewillt, sie ‚zu erzwingen und gegebenenfalls durch die Waffe der Revolution zu unterstützen’.“

Die Nachrichten darüber verbreiteten sich schnell auch in Lindau. Einerseits arbeiteten etliche Arbeiter aus Lindau damals in den Friedrichshafener Rüstungsbetrieben. Andererseits war mit der 1917 eröffneten Reutiner Flugzeugfabrik Zeppelin-Werk Lindau des Friedrichshafener Konzerns Luftschiffbau Zeppelin GmbH unter Leitung von Claude Dornier ein reger Informationsaustausch der Friedrichshafener Belegschaften mit Arbeitern und Soldaten in Lindau möglich geworden.

In seinem Wochenbericht an die Bezirksregierung in Augsburg vom 2. November 1918 notierte Lindaus Bürgermeister, Hofrat Heinrich Schützinger, unter der Überschrift „Volksstimmung“ deshalb: „Am vergangenen Samstag, den 26., fanden in dem benachbarten Friedrichshafen größere Friedensdemonstrationen der Zeppelinarbeiter statt, bei welcher Gelegenheit auch Rufe wie: Nieder mit dem Kaiser! Hoch die deutsche Republik! laut wurden.

„In Ulm kommen wir noch heraus“

Wenn auch Unruhen bisher nicht vorkamen, so gab diese Kundgebung doch auch hier Anlass zu allen möglichen beunruhigenden Gerüchten. Als am Montag, den 28., früh 4 Uhr ein Transport des hiesigen Ersatzbataillons ins Feld rückte, zeigte sich bei den Soldaten, meist ganz jungen Burschen, ein sehr renitenter Geist. Mehr als die Hälfte waren schon tags zuvor nicht zum Appell erschienen. Aufrührerische Rufe, ähnlich wie in Friedrichshafen, wurden laut und viele weigerten sich, den Zug zu besteigen. Der Zug musste ganz langsam anfahren, damit die noch außerhalb der Wagen stehenden Soldaten auch in den Zug verbracht werden konnten. Aus den Wagenfenstern schrieen einige dann noch heraus: In Ulm kommen wir doch noch heraus!“

Bereits am 31. Oktober 1918 hatte zusätzlich folgende als „Geheim!“ deklarierte Meldung der Zentralpolizeistelle Bayern in München auch die politische Spitze der Stadt Lindau alarmiert: „Umstürzlerische Umtriebe. In Hamburg wurde in den letzten Tagen der Versuch gemacht, in großem Umfang ein Flugblatt zu verteilen, das mit den Worten beginnt: ‚Wir sind in die letzte Periode des Krieges eingetreten’ und mit den Worten schließt: ‚Es lebe die soziale Revolution! Es lebe der Frieden der Völker! Nieder mit der Regierung! Tod dem Kapitalismus! Die Gruppe Internationale (Spartacusgruppe), die Linksradikalen Deutschlands’.“