Lindaus Schulden gehen wieder hoch

Nach einigen Jahren mit einigermaßen stabilem Schuldenstand, der vor allem bei den Betrieben sogar gesunken ist, wird die Stadt Lindau im kommenden Jahr deutlich mehr Geld ausgeben als sie einnimmt. Da das aus dem Finanzplan schon absehbar war, erwartet OB Gerhard Ecker dennoch reibungslose Haushaltsberatungen und eine schnelle Genehmigung.

In einigen Bereichen erreicht das umfangreiche Zahlenwerk neue Rekordmarken: So darf sich die Stadt auf 17 Millionen Euro Einkommenssteuer freuen. Das sind 1,7 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr und fast acht Millionen Euro mehr als vor zehn Jahren. Das ist ein Ergebnis der Vollbeschäftigung in Lindau und der daraus folgenden guten Bezahlung der heimischen Arbeitskräfte. Zudem profitiert die Stadt, weil der Einkommenszuwachs in Lindau höher ausgefallen ist als in anderen Städten.

Bei der Gewerbesteuer sind die Steigerungen vorerst ausgereizt. Deshalb planen OB Ecker und sein Kämmerer Felix Eisenbach im kommenden Jahr wie heuer mit 13 Millionen Euro Einnahmen. Weil auch das aber deutlich über den Beträgen früherer Jahre liegt, ist Lindaus Steuerkraft deutlich gestiegen. Das macht sich bemerkbar, wenn Schlüsselzuweisungen deutlich sinken und Umlagen wiederum steigen.

Davon wird vor allem der Landkreis Lindau profitieren: Auch wenn die Kreisumlage unverändert bleibt, muss Lindau wegen seiner gestiegenen Steuerkraft fast 1,7 Millionen Euro mehr an den Landkreis abführen. Damit sind die Mehreinnahmen der Einkommenssteuer weg. Verkraften muss die Stadt auch die bereits verabredete Tariferhöhung ihrer Mitarbeiter sowie die Doppelbesetzung mancher Stellen, weil die Inhaber in Altersteilzeit gehen. Das hat fast 800 000 Euro höhere Personalausgaben zur Folge.

„Dennoch investieren wir nach wie vor massiv“, sagt OB Ecker im Gespräch mit der Lindauer Zeitung. Das liegt auch daran, dass Freistaat und Bund hohe Steuereinnahmen haben, mit denen sie Lindau weiterhin großzügige Zuschüsse zahlen können. Größtes Projekt der kommenden Jahre wird die Sanierung des Cavazzen, für die im kommenden Jahr 1,2 Millionen Euro zur Verfügung stehen, in den Jahren danach insgesamt 14 Millionen Euro.

Weitere Großprojekte sind die Unterführung Bregenzer Straße, eine Überführung am Lotzbeckweg, die Gartenschau 2021, Zuschüsse an Kindergärten und der Neubau eines Kindergartens im Oberen Rothmoos, die Sanierung der Grundschule Zech, die neue Fassade der Grundschule Insel, der Umbau des Berliner Platzes und die Kostenbeteiligung am Neubau des Reutiner Bahnhofs. Aber auch für Hochwasserfreilegung, Breitbandausbau und Feuerwehr steht Geld bereit.

Nach zwei engen Jahren sollsich die Lage ab 2021 entspannen

Nach noch zwei sehr engen Haushaltsjahren 2019 und 2020 soll sich die Lage in Lindau anschließend deutlich verbessern. Aber auch das ist seit zwei Jahren bekannt und mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Entsprechend sieht Ecker kein Problem darin, dass nach einigen Jahren mit Schuldenabbau in den Regie- und Eigenbetrieben bei gleichbleibenden Schulden der Stadt selbst im kommenden Jahr der Schuldenstand auf 38,7 Millionen Euro steigen wird. Das sind 3,6 Millionen Euro mehr als zum Ende des laufenden Jahres. Wobei Ecker betont, dass dies sehr vorsichtig geschätzt sei, er hoffe, dass Lindau besser dastehen werde.

Denn so war es in allen vergangenen Haushaltsjahren: Das Ergebnis war immer viel besser als die Schätzung vorab. Dazu soll auch beitragen, dass die Inselhalle am Ende nicht ganz so teuer wird wie jetzt angenommen. Denn der Regiebetrieb Gebäudemanagement plant dafür im kommenden Jahr 4,5 Millionen Euro ein, die zum Teil im eigenen Betrieb und im Betrieb Grundstücksmanagement erwirtschaftet werden, zudem kommt Geld aus Grundstücksverkäufen. Eine Million Euro muss der Betrieb durch neue Schulden finanzieren.

Ecker macht aber sehr deutlich, dass die Stadt von einer Endabrechnung der Inselhalle noch weit entfernt ist. Noch immer sehe man sich überzogenen Forderungen der beteiligten Firmen gegenüber, die ein Anwalt im Auftrag der Stadt bearbeitet. In einigen Fällen sei es schon gelungen, die zu zahlenden Beträge auf die Hälfte herunterzuhandeln. In anderen Fällen sei nicht auszuschließen, das letztlich Gerichte entscheiden müssen, wieviel Lindau nun wirklich zahlen muss. Aber für alle Fälle stehe im Haushalt genug Geld bereit.