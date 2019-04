Lindaus Schüler haben erste Abi-Prüfung hinter sich

Stressige Zeiten für Lindaus Abiturienten: Am Dienstag ist auch an den beiden Lindauer Gymnasium der Startschuss für die schriftlichen Abiturprüfungen gefallen. Am Bodensee-Gymnasium schwitzten 70 junge Frauen und Männer über den Deutschaufgaben, am Valentin-Heider-Gymnasium waren es 66. Am Freitag, 3. Mai, geht es für alle mit Mathe weiter, bevor am Mittwoch, 8. Mai, eine schriftliche Prüfung in einem weiteren Fach folgt – zum Beispiel in einer Fremdsprache, einem gesellschafts- oder einem naturwissenschaftlichen Fach. Wer Französisch gewählt hat, ist am 10. Mai dran. Ende Mai müssen die Gymnasiasten dann mündlich zeigen, was sie können.

Die Schüler konnten in Deutsch aus fünf Aufgaben auswählen: Entweder interpretierten sie einen literarischen Text (Lyrik, Drama oder Prosa) oder sie verfassten einen informierenden oder argumentierenden Text. „Die Kollegen waren mit Deutsch sehr zufrieden“, verriet Jutta Merwald zur Themenauswahl.

Die Schulleiterin vom Bogy hatte sich ins Zeug gelegt, dass ihre Prüflinge genug Energie für die lange Prüfung hatten. Denn dort gab es zum Abiturstart für alle Prüflinge der Q12 Bananen. Auf Initiative der Schulleiterin Merwald war die Geschäftsführerin der Edeka-Filiale in der Ludwig-Kick-Straße Jacqueline Hubel sofort bereit, die zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten mit Nervennahrung zu unterstützen. Zumal viele der Prüflinge im Laufe ihrer Schulzeit häufig die Filiale aufgesucht haben, um sich in der Mittagszeit zu versorgen. Unter großem Hallo der zukünftigen Abiturienten wurden die Energiespender von den Schülersprechern am Bogy, Mer Shamal (10a), Mona Müntzel und Johannes Weißenborn (beide 11. Klasse), verteilt. „Da war die Stimmung gleich etwas gelöster“, sagte Merwald.

Die angehenden Abiturienten schrieben am Bogy in zwei Gruppen aufgeteilt im Musiksaal und einem Mehrzweckraum im Obergeschoss.

Am VHG schreiben alle gemeinsam in der Mehrzweckhalle

Am Valentin-Heider-Gymnasium ließen sich alle Abiturienten gemeinsam in der Mehrzweckhalle prüfen. Zwei Lehrer der Schule waren in diesem Jahr nach Augsburg gefahren, um dort die Prüfungsunterlagen für die eigene Schule, das Bogy und das Lindenberger Gymnasium abzuholen. Wenn in der Früh dann die Siegel aufgebrochen werden, ist das auch für die Lehrer jedes Jahr wieder spannend, wie VHG-Schulleiter Waldemar Schmitt erzählt. „Wir wissen ja auch nicht, was drin steckt.“

Am Tag vor der Prüfung müssen Schmitt und seine Kollegen nachmittags noch einmal überprüfen, ob eine Notfallmeldung eingegangen ist. Wenn das passiert, dann kann es sein, dass die Prüfungs-Unterlagen noch einmal ausgetauscht werden müssen. Passiert ist das zum Beispiel vor zwei Jahren in Baden-Württemberg, weil an einem Stuttgarter Gymnasium der Tresor mit den Abituraufgaben aufgebrochen worden war. Damals gab es neue Mathe- und Englischaufgaben.

Dass in diesem Jahr gut zwanzig Schüler weniger ihr Abitur an seiner Schule machen als im vergangenen, erklärt Schmitt so: „In der Mittelstufe haben uns einige verlassen.“ Für Schmitt eine Folge von G8. Einige dieser Schüler machen ihren Abschluss auf der Fachoberschule.