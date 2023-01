Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons erwartet ihr zweites Kind

Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons ist wieder schwanger. Sie erwartet ihr zweites Mädchen.

„Trotz der allgemeinen Skepsis und Sorge, schauen wir als Familie auch mit Vorfreude auf das Jahr 2023“, schreibt Claudia Alfons am Montagnachmittag in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. „Wir erwarten eine weitere kleine Mitbewohnerin und statt in die Sommerferien werde ich mich im Juli für acht Wochen in den Mutterschutz verabschieden.“

Nur kurze Babypause

Sie hoffe sehr, dass wieder alles gut und unkompliziert verläuft, so Alfons weiter, und bedankt sich bei allen in Verwaltung, Stadtrat und Bürgerschaft, die sie und ihre Familie „auf diesem Weg wohlwollend begleiten und unterstützen“.

Im Oktober 2021 bekam Claudia Alfons ihre erste Tochter. Auch damals schon war die Babypause kurz, zwei Monate nach der Geburt arbeitete die Oberbürgermeisterin wieder. Die Kinderbetreuung übernehmen auch ihr Mann und ihre Familie, die in Lindau lebt.