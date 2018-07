Lindaus OB Ecker verkündet das Aus für die Radunterführung Lotzbeck

Michael Katz, Projektleiter der DB Netz AG, weiß: Es ist ein sportliches Programm, das die Bahn mit dem Knoten Lindau bis Ende 2020 verwirklichen will. Neue Verkehrsstation in Reutin, Elektrifizierung und Umbau des Inselbahnhofs, Sanierung des Bahndamms, neue Tankanlage in Reutin – die Bahninfrastruktur in Lindau soll fit werden für die Zukunft. Dabei sorgt manches Detail für Diskussionsstoff, etwa die Bahnsteighöhe und Gleislänge auf der Insel oder die Aussage von OB Ecker zu den Schranken am Lotzbeckweg: Das stehe „nicht an vorderster Rangstelle“. Doch letztlich akzeptiert der Stadtrat die Aussagen der Verwaltung zum laufenden Planfeststellungsverfahren mit nur fünf Gegenstimmen.

Sechs Punkte müssen bis Dezember 2020 erledigt sein: Das sind die neue Verkehrsstation in Reutin, die dortige neue Tank- und Abstellanlage, der Rückbau jener Anlage auf der Insel, das Verkürzen der Gleise auf der Insel und der Rückbau des vierten Bahnsteigs dort sowie die Sanierung des Bahndamms und die Elektrifizierung von Aeschach bis in den Inselbahnhof. „An 2020 lässt sich nicht rütteln“, betonte Katz im Stadtrat, nachdem Thomas Hummler (CSU) dieses Datum hinterfragt hatte. Natürlich wäre „ein Jahr länger besser“, gab Katz zu. Aber es liege inzwischen ein sehr detaillierter Terminplan für die umfangreichen Arbeiten vor.

Anhand von Karten zeigte der Bahnvertreter Stadträten und Bürgern in der öffentlichen Sitzung auf, wo überall welche Arbeiten erforderlich sind. So soll unter anderem der Bahndamm nach Westen saniert und verstärkt werden, weil dort auch Masten für die Elektrifizierung von Aeschach her aufgestellt werden.

Angelika Rundel (SPD) vermisste in dieser Liste allerdings den Bahnübergang Lotzbeckweg: Schließlich stünden Tausende Radler dort tagtäglich vor oft lange geschlossenen Schranken. An der Situation werde sich aber in absehbarer Zeit nichts ändern, bekam sie von Oberbürgermeister Gerhard Ecker zu hören: Einen Zeitplan dafür gebe es noch nicht, auch wenn die Bahn AG erst vor wenigen Wochen einen Baubeginn im Jahr 2021 in Aussicht gestellt hatte. Ecker würde ohnehin eher eine Steglösung favorisieren, die nach seiner Ansicht „besser ins Landschaftsbild passt“. Weil die ursprünglich angedachte Unterführung fast doppelt so viel kosten würde wie zunächst kalkuliert, steht für ihn dieses Projekt „nicht an vorderster Rangstelle“.

Das verwunderte Stadtrat Alexander Kiss (BL): Schließlich habe der Stadtrat beschlossen, dass diese Unterführung nach dem Neubau der Thierschbrücke begonnen werde. „Und die Priorisierung ist Sache des Stadtrats“, betonte Kiss. Ecker verwies darauf, dass „bis heute“ der Bahnübergang Lotzbeckweg nicht im Finanzplan der Stadt stehe und derzeit auch nicht finanziert werden könne. Als Ulrich Jöckel (FDP) sich nach den Kosten erkundigte, sprach Katz von zehn bis 15 Millionen Euro für ein solches Projekt. Man werde unterschiedliche Varianten untersuchen, so Katz, wobei die nach seinen Worten „absolut notwendige“ Grundwasserwanne immer teuer komme.

Inselbahnsteige müssen höher werden

Kiss war jedoch empört, dass die Verwaltung diese neuen Fakten noch nicht weitergegeben habe. Jürgen Müller (LI), Roland Freiberg (BU) und Ulrich Jöckel unterstützten Kiss, als dieser feststellte: „Wir haben ein Riesendefizit mit der Information.“ Er gab weiter zu bedenken: „Die Weichen stellt der Stadtrat“, und nicht die Verwaltung. Auf sein Fazit „so funktioniert Politik nicht“ konterte der OB jedoch: „Wie Politik funktioniert, das bestimme immer noch ich.“ Nach einer kurzen Pause stellte die Bauverwaltung ihre – mangels genauer Pläne teilweise noch vorläufigen – Stellungnahmen zum derzeit noch laufenden Planfeststellungsverfahren vor. Diskussionen gab es dort unter anderem um die Länge der Gleise im Inselbahnhof: Ein Teil der Stadträte will einen größtmöglichen neuen Bahnhofsvorplatz und Durchgang zur Hinteren Insel erreichen, andere die Möglichkeit behalten, dass dort auch längere Züge halten können wie etwa historische Sonderzüge. Letztlich stimmte eine knappe Mehrheit von 16 Räten für eine maximale Kürzung der Bahnsteige auf 210 Meter und 170 Meter.

Quer durch alle Fraktionen sind sich die Lindauer Stadträte jedoch einig, dass die Bahnsteige auf der Insel nicht nur jene 38 Zentimeter hoch sein dürfen, die sie zum Teil jetzt aufweisen. Nach Aussage des DB-Netz-Vertreters handle es sich beim Inselbahnhof aber um eine „Bestandsanlage“, in der nur sechs Kopfgleise gekürzt und der vierte Bahnsteig entfernt würden, sonst aber vorerst nichts verändert – was die Stadträtin und Behindertenbeauftragte Ulrike Lorenz-Meyer (BL) als „nicht akzeptabel“ bezeichnete: Sie fordert eine einheitliche Mindesthöhe von 55 Zentimetern.

Mit Blick auf den Bodensee bereitet die neue Tankanlage am künftigen Reutiner Bahnhof vor allem der Fraktion der Bunten Sorgen. Doch Katz versicherte, die Bahn werde diese „nach den Regeln der Technik“ bauen. Zur Kenntnis nahmen die Stadträte auch, dass die Bahn selbst in Reutin kein Bahnhofsgebäude errichten wird, wie Michael Katz sagte: „Das kann ein privater Investor besser.“