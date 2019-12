Lindaus OB Ecker: Das Bürgerbegehren gegen die Gartenschau ist ein Aufruf zum Vertragsbruch

Die Stadt Lindau bekräftigt, dass sie das Bürgerbegehren gegen die Gartenschau für unzulässig hält. Ausdrücklich tritt die Stadt Behauptungen der Gartenschaugegner entgegen.

Die Verantwortlichen für das Bürgerbegehren würden verschiedene Behauptungen aufstellen, die falsch seien, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Der Flyer der Organisatoren enthält eine ganze Reihe von Falschbehauptungen“, sagt OB Gerhard Ecker. Vor allem sei es falsch, dass Lindau sparen würde ohne Gartenschau. Das Gegenteil sei richtig: Der Stadt würde ein erheblicher finanzieller Schaden entstehen, sollte die Gartenschau jetzt noch abgesagt werden.

„Wir verlieren in jedem Fall 2,56 Millionen Euro Fördergelder aus der Gartenschauförderung. Dies verhindert die Realisierung der Uferstufen, des Bürgerparks mit seinen vielfältigen Angeboten für Sport, Bewegung und Spiel sowie des Luitpoldparks. Dies wäre doppelt bitter, weil die Bauarbeiten bereits begonnen haben“, sagt der OB. Es sei ausgeschlossen, dass diese Fördermittel aus einem anderen Topf kommen könnten. Damit ist auch klar, dass die Flächen auf der Hinteren Insel nicht sofort wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen würden, da die Stadt die Baustellen entsprechend sichern müsste.

Zu diesen Verlusten kämen noch Konventionalstrafen und mögliche Regressforderungen von beteiligten Firmen und Partnern. „Vom schwerwiegenden und noch gar nicht zu beziffernden Vertrauens- und Imageverlust der Stadt ganz zu schweigen“, sagt Ecker. Immerhin rufe das Bürgerbegehren zu Vertragsbrüchen auf.

Der Behauptung, die Stadt würde Millionen für Interimsparkplätze und Shuttleparkplätze ausgeben, tritt Kämmerer Felix Eisenbach entgegen: „Letztendlich kostet uns die Herrichtung der Interimsparkplätze und der Zuschuss zum Shuttle ungefähr 700 000 Euro.“

Der Kämmerer stellt eine weitere Zahl der Gartenschaugegner richtig: „Von den jährlichen Parkplatzeinnahmen in Höhe von 700 000 Euro, welche auf der Hinteren Insel erwirtschaftet werden, verbleiben nach Abzug der Aufwendungen und Steuern lediglich 220 000 Euro im Regiebetrieb der Stadt.“ Der Betrag würde sich weiter verringern, wenn die Bauarbeiten weiterlaufen sollten, wie von den Initiatoren des Bürgerbegehrens gefordert, sagt Eisenbach: „Dann fallen ungefähr 200 Parkplätze für Baustelleneinrichtungen weg.“

Zudem müsste die Stadt die Schrankenanlage auf der Hinteren Insel erneuern, wenn sie dort weiter einen Parkplatz betreiben sollte. Dies würde ungefähr 400 000 Euro kosten. „Eine solche Investition auf maximal fünf Jahre ist nicht wirtschaftlich“, rechnet Eisenbach vor.

Kai Kattau von den Garten- und Tiefbaubetrieben tritt der Behauptung entgegen, Lindau bräuchte Zeit, um ein Mobilitätskonzept zu erarbeiten. Kattau verweist auf das Klimafreundliche Lindauer Mobilitätskonzept (Klimo), das Nahmobilitätskonzept und das Parkraumkonzept von Besch und Partner für die Gartenschau. Im Parkraumkonzept gibt es zwei Szenarien: eines mit vielen Stellplätzen am Karl-Bever-Platz und eines, bei dem inselnah nur noch Anwohner, Beschäftigte und Kunden parken sollen, während Tagestouristen ihre Autos auf Auffangparkplätzen abstellen sollen. „Mit dem Bürgerentscheid hat die Mehrheit der Bürger die Variante mit einem großen Parkhaus am Karl-Bever-Platz abgelehnt. Deshalb kommt jetzt Variante zwei zum Tragen“, sagt Kattau.

Zudem gehen Verkehrsexperten in ihrem Gutachten davon aus, dass Lindau nach den bestehenden Beschlüssen in jedem Fall auch in den Jahren 2020 und 2021 mehr Parkplätze vorweisen kann als notwendig wären.

Einen anderen Aspekt nennt Meinrad Gfall, langjähriger Leiter der Stadtgärtnerei und einer von zwei Geschäftsführern der gemeinnützigen Gartenschau GmbH: Er weist auch darauf hin, dass nur über die Gartenschau eine Bebauung der Fläche des Bürgerparks für 25 Jahre ausgeschlossen ist. „So bleibt das Seeufer für alle gesichert“, erklärt er, „denn es sei so jeder Form von Spekulation entzogen.“ Andernfalls gehen in Lindau die Diskussionen wieder los, ob man dort hinten mehr oder weniger bauen soll.

Geschäftsführerin Claudia Knoll ergänzt: „Gerade der Bürgerpark ist unter den Aspekten von Arten- und Klimaschutz wichtig.“ Ihn einem Parkplatz zu opfern, hält sie angesichts der aktuellen Diskussion für schwer nachvollziehbar.