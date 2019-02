Lindaus OB Ecker dankt den Schneeräumern mit Kuchen

Oberbürgermeister Gerhard Ecker dankt den Schneeräumern für ihren außerordentlichen Einsatz bei und nach den heftigen Schneefällen an Dreikönig. Der OB besucht die verschiedenen Organisationen und jeweils Kuchen dabei.

Stadtrat Matthias Kaiser (BL), der als Polizist arbeitet, überbrachte am Rande der GTL-Werkausschusssitzung den Dank seiner Kollegen und berichtete, dass OB Ecker mit Kuchen auf der Polizeisinspektion den Polizisten gedankt habe, die am Dreikönig-Wochenende im Dienst waren: „Das kam sehr gut an.“ Ecker ergänzte daraufhin, dass der auch die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei bereits entsprechend besucht habe. Ähnliches habe er noch vor bei Feuerwehr, THW und Bauhof. Er wolle persönlich allen Helfer Anerkennung aussprechen für die außerordentliche Einsatzbereitschaft in dem Schneechaos.