Lindaus Narren entstauben ihr Häs vor dem Alten Rathaus

Hoppla Ho! Erstmals seit dem Jahr 2020 haben Binsengeister, Pflasterbuzen, Moschtköpfe und Kornköfler ihr Häs wieder offiziell abstauben dürfen. Abzustauben gab es allerdings nicht allzu viel. Die Narren erhielten am Freitagabend wetterbedingt nämlich einen leichten Schonwaschgang verpasst.

Der guten Laune tat dies aber keinen Abbruch. Jung und Alt sorgten am Alten Rathaus für gute Stimmung. Dazu trug auch der Nachwuchs bei. Viele kleine Geisterle und Buzen tanzten auf dem Lindauer Bismarckplatz eifrig mit oder wurden von ihren Eltern herumgetragen. Damit ist die Fasnacht 2023 in Lindau offiziell in die Gänge gekommen.