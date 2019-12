Lindaus leuchtendes Wintermärchen ist schon wieder vorüber

16 Tage lang sind tausende Menschen staunend am Tor zur Hafenweihnacht stehen geblieben, um dann völlig überwältigt in den Lichterglanz einzutreten. „Das ist ein Traum“, sagen sie. Und fotografieren begeistert das Lindauer Leuchten. Absolut niemand kann sagen oder schätzen, wie viele Fotos und Selfies aus dieser bezaubernden Atmosphäre in die ganze Welt geschickt wurden. Auch nicht, wie viele Liter Glühwein, heiße Brände und Liköre in allen Variationen getrunken worden sind. Wie viele Wurstsemmeln, Seelen oder Waffeln verputzt wurden. Wie viele handwerklich gefertigte Weihnachtsengel, Christbaumkugeln, und Krippenfiguren neue Besitzer gefunden haben. Sicher ist nur, dass am Sonntagabend, mit dem feierlichen Turmblasen die 14. Lindauer Hafenweihnacht zu Ende gegangen ist. Für viele viel zu früh.

Bläsergruppen der Musikvereine Aeschach-Hoyren und Weißensberg, die Jugendkapelle Lindau sowie die Eglofser Alphornbläser setzen der Hafenweihnacht von verschiedenen hohen Spielorten aus einen stilvollen Schlusspunkt. Die Zuhörer verlangen beim anschließenden Gesamtchor begeistert nach Zugaben. Aber irgendwann schließen sich dann doch die Tore und Türen der Hafenweihnacht.

„Im kommenden Jahr wird die Hafenweihnacht an allen vier Adventswochenenden geöffnet sein“, verspricht Marktleiter Arnold Weiner. Er wisse, dass Besucher und Händler es schade finden, dass heuer am dritten Advent schon Schluss sein muss. Aber dafür gebe es einen triftigen Grund. Zwischen dem Heiligen Abend und dem vierten Advent liegt dieses Jahr gerade mal ein Arbeitstag und es sei schlichtweg nicht möglich für die Veranstalter und die Händler, die Hafenweihnacht in dieser kurzen Zeit abzubauen. „Wir haben sehr handwerklich gebaute Hütten. 2020 stünden nach dem vierten Advent drei Tage für den Abbau zur Verfügung, und das sei zu schaffen.

Die Frage nach mehr Weihnachtsbuden werde ihm ebenfalls laufend gestellt. 2006 wurde der im Hauptausschuss bestätigte Plan erstellt, dass die Hafenweihnacht in den folgenden Jahren langsam und gesund Richtung Rathaus wachsen solle, damit irgendwann der Lückenschluss zu den Händlern in der Fußgängerzone wieder gegeben ist. „Wir sind dabei, den Bereich um den Lindaviabrunnen für die Hafenweihnacht zu entwickeln. Dort haben rund acht Buden Platz. Wir wollen dort Schauhandwerk ansiedeln.“ Die Besucher sollen beispielsweise Glasbläsern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen können. Mitmachprogramm für Kinder sei geplant. „Dafür suchen wir aktuell die geeigneten Handwerker. Dafür werden bereits die Weihnachtshütten im Bauhof umgebaut und an die Bedürfnisse des Schauhandwerks angepasst“, so Weiner. „Es wäre aber Glaskugellesen, wenn wir heute sagen würden, ob wir das bis zur kommenden Hafenweihnacht umgesetzt haben. Denn unserer Philosophie, langsam zu wachsen, nur Händler auf den Markt zu holen, die zu uns passen, sowie das ausgewogenen Verhältnis zwischen Gastronomieständen und Warenangebot zu wahren, bleiben wir treu.“ Weiner schwärmt von den außergewöhnlichen und auch originellen Kunsthandwerkern, Gastronomen und Händlern, die viel Leidenschaft in ihr hochwertiges Angebot und in ihre schönen Stände legen würden, und allesamt interessante Geschichten zu erzählen haben.

Als besonders gelungen bezeichnet der Marktleiter die Partnerschaft mit der Schifffahrt und der Bahn. Die Vorarlberg Lines haben mit dem Weihnachtsschiff „Austria“ als schwimmende und sehr festliche Brücke tausende Besucher zwischen Bregenz und Lindau hin und her gefahren. Die ÖBB habe Doppelzüge eingesetzt. „Es ist ein Traum wie das mit der Schifffahrt und den Zügen funktioniert. Und nach unseren Erkenntnissen wurde auch der Busshuttle vom P1 aus gut angenommen.“

Was er festgestellt und von den Händlern bestätigt bekommen habe, sei eine Verlagerung der Besucherströme. Donnerstag und Freitag seien zunehmend besser frequentiert, zeitgleich sei Samstag und Sonntag eine wohltuende Entlastung spürbar. Was bedeute, dass an allen vier Tagen die Hafenweihnacht und auch die Fußgängerzone gut besucht waren, die Besucher nicht durchgeschoben wurden, sondern gemütlich bummeln konnten. „Das freut uns sehr und das ist für die Händler gut, weil so die Besucher auch stehen bleiben, schauen und kaufen.“ Zudem seien beispielsweise mehr als 100 Stadtführungen gebucht worden, die Restaurants und Cafés der Insel, sowie die Übernachtungsbetriebe gut ausgelastet gewesen. Die Hafenweihnacht sei für die gesamte Insel ein sehr wertvoller Geschäftsfaktor, betont Weiner, das bekomme er von allen Seiten bestätigt. Was ihn am allermeisten freue: „Die internationalen Besucher sind wichtig für uns. Aber dass wir die Lindauer gewonnen haben, dass sie sagen, unsere Hafenweihnacht ist der schönste Weihnachtsmarkt der Region, dass sie sich mit ihr identifizieren, und dass die Hafenwirte so engagiert mitmachen, das macht uns froh und stolz.“ Und gemeinsam mit Oberbürgermeister Gerhard Ecker, der die Schlussworte der Hafenweihnacht spricht und allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht und ein gesundes Neues Jahr, freut er sich „dass wir 16 Tage lang Ruhe und Frieden hatten.“