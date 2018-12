Lindaus Kämmerei stimmt den Haushalt vorab eng mit dem Landratsamt ab

Auch wenn der Haushaltsplan für das kommende Jahr neue Schulden vorsieht, erwarten Oberbürgermeister Gerhard Ecker und Kämmerer Felix Eisenbach gelassen die Genehmigung des Zahlenwerks durch das Landratsamt. Denn die Stadt arbeitet bei den Finanzen das Jahr über eng mit der Kommunalaufsicht zusammen. Das gelte auch für die Vorbereitung des Haushaltsplans, sagte der Kämmerer, als er die Zahlen im Stadtrat vorstellte.

Den Haushaltsplan der Stadt für das noch laufende Jahr hatte das Landratsamt im Februar „in Rekordzeit“ genehmigt, wie Kämmerer Eisenbach erinnerte. Ähnliches erwartet er im kommenden Jahr. Denn die Behörde kennt das Zahlenwerk und weiß, dass Lindau für manche Projekte auf die zügige Genehmigung angewiesen ist. Außerdem enthalte der Ausgabenplan für das kommende Jahr keine Überraschung: „Das ist die Fortschreibung des Haushalts 2018.“

Tatsächlich hatten die Stadträte schon vor einem Jahr durch sogenannte Verpflichtungsermächtigungen viele Ausgaben für 2019 vorweggenommen und beschlossen. Anders lassen sich rechtlich Großprojekte, die über mehrere Jahre zu finanzieren sind, auch gar nicht angehen. Und so sprach Eisenbach weniger über die Projekte, für die 2019 Geld eingestellt ist. Denn auch heuer hat der Stadtrat fast 44 Millionen Euro für die Jahre ab 2020 bereits mit beschlossen.

Stadt gibt viel Geld für Kinder und Jugendliche aus

Das betrifft vor allem den Umbau des Cavazzen, der zwar im kommenden Jahr beginnen soll. Die meisten Rechnungen werden aber in den Jahren danach erst zu zahlen sein. Ähnlich ist es bei Bahnprojekten, dem Berliner Platz, der Gartenschau, Schul- und Kindergartenprojekten. Im kommenden Jahr stehen Planungsarbeiten oder schon erste Bauarbeiten an, aber die meisten Ausgaben folgen erst später.

Eisenbach betonte, dass entgegen manchem Vorurteil die Stadt Lindau viel Geld für Kinder und Jugendliche ausgibt. So stehen für die kommenden Jahre im Finanzplan allein 8,4 Millionen Euro bereit, um zwölf neue Kindergartengruppen zu schaffen. Für den Umbau der Grundschule Zech sind vier Millionen Euro eingestellt. Und diese Ausgaben seien ebenso wie alle anderen bekannten Projekte bis ins Jahr 2022 finanziert, also durch Einnahmen oder mit dem Landratsamt bereits abgesprochene Neuverschuldungen gedeckt.

Kämmerer rechnet nicht mit einer Wirtschaftskrise

Dabei geht Eisenbach davon aus, dass Lindau von einer großen Wirtschaftskrise verschont bleibt. Denn das Zahlenwerk gründet auf weiter sprudelnden Einnahmen aus der Gewerbesteuer und sogar kräftig steigendem Anteil der Stadt an der Einkommenssteuer. Da auch das mit der Aufsichtsbehörde abgesprochen sei, werde die Schuldenlast kein Problem für Lindau, sagte Eisenbach voraus: „Der Schuldendienst ist im Finanzplanzeitraum gesichert.“ Und eigentlich gelte das auch für die Jahre danach, denn Lindau habe die derzeit zu erreichenden Niedrigzinsen für die Laufzeit der Kredite, also für die nächsten 20 bis 30 Jahre festgeschrieben. Steigende Zinsen könnten also bei neuen Projekten zum Problem werden, nicht aber für schon bekannte Schulden.

OB Gerhard Ecker verwies auf den Kämmerer und verzichtete auf eine eigene Haushaltsrede. Er dankte lediglich den Fördergebern von Land und Bund, ohne deren Zuschüsse die meisten Projekte nicht möglich wären. Ausdrücklich dankte der SPD-OB seinem Stellvertreter Karl Schober und der CSU, die viele Zuschüsse erst möglich machten. Respekt zollte Ecker zudem der Bunten Liste, die dem Haushaltsplan zustimmte, obwohl sie beim Parkhaus am Beverplatz und dem GTL-Neubau anderer Meinung ist. Vor allem dankte Ecker den Mitarbeitern der Stadtverwaltung: „Unser Personal hat sich sehr gut entwickelt.“

Danach folgten die Haushaltsreden der Fraktionen in der Reihenfolge deren Größe:

Bunte stimmen dem Zahlenwerk trotz Bedenken zu

Das Ausgabenprogramm für das kommende Jahr sei „maßgeblich geprägt von sozialen und kulturellen Großaufgaben sowie Großprojekten für die Infrastruktur der Zukunft, die unser Lindau die nächsten hundert Jahre nachhaltig und positiv verändern werden“, lobte Alexander Kiss (BL). Als Beispiel nannte er die Bahnprojekte, Krippen und Kindergärten, Schulen, den Umbau des Cavazzen und die Gartenschau. Vor einigen Jahren sei nicht denkbar gewesen, dass Lindau eine Aufgabe wie den Erhalt des Cavazzen schultern könne. Kiss dankte OB Ecker und der Verwaltung, die sich solche Projekte zutrauen. Dass der Stadtumbau auf der Hinteren Insel mit dem Grün und nicht mit Beton beginnt, löst bei den Bunten ebenfalls Freude aus. Weil das Positive deutlich überwiege, stimmten die Bunten dem Haushaltsplan insgesamt zu und lehnten nur die Einzelpläne für den Regiebetrieb Parken und die Garten- und Tiefbaubetriebe ab, weil sie das Parkhaus am Beverplatz und den GTL-Neubau ablehnen.

CSU will Lindau zukunftssicher voranbringen

Manche Probleme hätte Lindau heute nicht, wenn die Verantwortlichen sich schon in den 90er-Jahren darum gekümmert hätten, kritisierte Thomas Hummler (CSU) erneut indirekt Ex-OB Jürgen Müller. Erst die von der CSU angeregte Konsolidierung ab dem Jahr 2002 habe die Grundlage dafür gelegt, dass Lindau nun unter OB Ecker den Investitionsstau abbauen könne. Dafür seien Schulden nötig, doch die werde Lindau auf Jahre bedienen können, beruhigte Hummler. Ohne Namensnennung warf er einigen Ratskollegen im Vorfeld der Stadtratswahlen 2020 falsche Versprechen und Zahlenspiele vor. Er warb dafür, dass politische Gruppen Mehrheitsentscheidungen des Stadtrats annehmen und nicht auf verschiedenen Wegen dagegen vorgehen. Das koste Zeit und Geld. Hummler warb für Gartenschau, GTL-Neubau, Bahnhofsprojekte und Neugestaltung des Berliner Platzes. Zugleich warb er darum, gemeinsam die Probleme der Lindauer zu lösen.

SPD hält den Haushaltsplan für gerecht

Gerade angesichts der Wahlerfolge der Rechten im Land sei ein bürgernaher Haushalt wichtig, forderte Uwe Birk (SPD). Und das sei in Lindau gewährleistet, denn die Stadt gebe nicht nur viel Geld für „notwendige Großmaßnahmen“ aus, sondern auch für soziale Leistungen, Schulen und um „ausreichend Wohnraum zu schaffen“. Cavazzenumbau und Gartenschau seien keine Prestigeprojekte, sondern „erhöhen nachhaltig die Qualität in unserer Stadt“. Dass Lindau sich auf den bald frei werdenden Bahnflächen auf der Insel und in Reutin entwickeln könne, werde Lindau ebenfalls zum Guten verändern. Birk hob hervor, dass die Stadt bei den meisten Projekten nicht mal ein Drittel selbst zahlen muss. Deshalb müsse man jetzt tätig werden, jedes Verschieben würde teurer. Birk lobte die GWG für ihr Bemühen, bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Das sei auch in den nächsten Jahren nötig, damit auch Menschen mit niedrigem Einkommen in Lindau gut leben können.

JA hält die neuen Schulden für vertretbar

Natürlich wäre es auch ihm lieber gewesen, wenn Lindau nicht für das kommende Jahr 3,6 Millionen neue Schulden einplanen würde, räumte Mathias Hotz (JA) ein. Aber auch als Vertreter der jungen Generation in Lindau halte er die Finanzplanung für das kommende Jahr für vertretbar. Denn er gehe davon aus, dass die Stadt auch das kommende Jahr wie alle vergangenen viel besser abrechnen kann als gedacht. So stehe die Stadt am Jahresende 2017 um mehr als zwölf Millionen Euro besser da als vor Jahresbeginn erwartet. Da machten sich vorsichtige Planung und gute Bewirtschaftung bezahlt. Hotz verwies außerdem darauf, dass Lindau Ende der 90er-Jahre schon mal deutlich höher verschuldet war, dies aber bei deutlich höheren Zinszahlungen. Die anstehenden Investitionen seien allesamt „dringend erforderlich“, sagte Hotz, der neben den Großprojekten auch auf die Digitalisierung der Grund- und Mittelschulen sowie auf den Breitbandausbau und den Stadionumbau hinwies.

FB mahnt noch mehr Geld für die Schulen an

Für ihn stünden die Schulen im Blickpunkt, sagte Günther Brombeiß (FB) und hob die verschiedenen Ausgaben für die Grund- und Mittelschulen hervor. Beim Umbau der Schule Zech mahnte er Eile an, denn schon heute sei es dort eng, und im Hoeckle-Areal sollen weitere Familien leben, deren Kinder in Zech zur Schule gehen werden. Brombeiß erwähnte den Grundsatzbeschluss des Stadtrates, alle Schulen der Reihe nach zu sanieren, bemängelte aber, dass nicht mal für die Planung der Grundschule Aeschach Geld im Finanzplan bereitsteht. Auch aus den notwendigen Ausbau der Mittags- und Nachmittagsbetreuung sei Lindau bisher nicht vorbereitet. Brombeiß mahnte Ratskollegen und Verwaltung, den hehren Worten Taten folgen zu lassen. Er warnte außerdem vor Kostensteigerungen bei den anstehenden Großprojekten wie Cavazzen, Gartenschau und GTL-Neubau und forderte, dies durch Beschlüsse zur Kostendeckelung zu verhindern.

FW wollen Investitionsstau abbauen

Es sei gut, dass die Stadt endlich den Investitionsstau abbaue, sagte Werner Schönberger (FW). Am Negativbeispiel Hoyerbergschlössle könne jeder sehen, was passiert, wenn die Stadt nicht immer wieder Geld aufbringt, um die Substanz ihrer Gebäude zu erhalten. Ihn bedrücke, dass es für dieses Baudenkmal noch keine Lösung gebe und forderte, Stadtrat und Verwaltung müssten das im kommenden Jahr lösen: „Das ist ein Trauerspiel, da bekommt man Tränen in die Augen.“ Schönberger lobte OB Ecker und andere Verantwortliche, die hohe Zuschüsse nach Lindau holten. So zahle der Freistaat Bayern für die neue Inselhalle fast 30 Millionen Euro, die Stadt Lindau nach derzeitiger Rechnung 23 Millionen. Schönberger wies zudem auf eine Initiative der Freien Wähler hin und freute sich, dass Stadtrat und Verwaltung im kommenden Jahr erste Poller aufstellen wollen, um Autoverkehr in der Fußgängerzone dauerhaft zu verhindern.

BU lehnt vor allem die neuen Schulden ab

Mit seinen Fraktionskollegen lehne er den Haushaltsplan ab, erklärte Roland Freiberg (BU). Dabei habe er mit dem Zahlenwerk für 2019 weniger Probleme als mit dem Finanzplan für die Folgejahre. Denn darin seien weitere neue Schulden enthalten. Und das werde noch schlimmer als jetzt dargestellt, weil die BU Kostensteigerungen sowie Rückgang von Steuereinnahmen befürchtet. Freiberg hob hervor, dass die BU viele Maßnahmen wie Kita-Bau, Schul- und Straßensanierungen unterstützt. Doch dafür wäre noch mehr Geld da, wenn man auf „prestigeträchtige Großprojekte“ verzichten würde. Ein Risiko sieht Freiberg bei der Gartenschau. Trotz der grundsätzlichen Zustimmung fürchtet er Mehrkosten auch beim Cavazzen. Für unnötig hält er den Neubau der GTL. Mangelnde Transparenz wirft er OB Ecker in Sachen Inselhalle und Haushalt der LTK vor. Leider habe Lindau trotz hoher Steuereinnahmen die Schulden nicht getilgt.

LI lässt sich von den Bunten umstimmen

In letzter Sekunde haben Jürgen Müller und Martin Schnell (LI) entschieden, dass sie dem Haushaltplan doch zustimmen. Eigentlich wollten sie das Zahlenwerk ablehnen, doch „die großartige Haushaltsrede von Alexander Kiss“ habe sie bewogen, doch zuzustimmen. Denn schließlich sehe auch die LI eine Menge Gutes in dem Haushaltsplan. Müller betonte, die LI stehe zur neuen Inselhalle und zum Umbau des Cavazzen. Dennoch bereiteten die Kostensteigerungen große Sorgen. Umso mehr lehne die LI nach wie vor die Gartenschau und den GTL-Neubau wegen der finanziellen Risiken als „unverantwortlich“ ab. Müller erinnerte zudem daran, dass die Bäderbetriebe für den Bau der Therme ebenfalls zusätzliche Schulden machen müssen. Besser mache es der Landkreis, der seine Schulden deutlich gesenkt habe. Müller warnte angesichts Brexit und Trump vor einer Konjunkturkrise, die sinkende Steuereinnahmen zur Folge hätte.

ÖDP will keine Grundstücke mehr verkaufen

Weil er in der Reihenfolge der Fraktionen nach Größe erst als neunter sprechen darf, hätten die Vorredner fast alles Wichtige schon gesagt, erklärte Xaver Fichtl (ÖDP), deshalb fasste er sich ganz kurz. Er lobte, dass Lindau viel Geld für Kitas und Schulen aufbringe und freute sich über die bevorstehende Sanierung des Cavazzen. Er mahnte, die Stadt dürfe kein Grundstück mehr verkaufen. Auch deshalb sei die ÖDP gegen den GTL-Neubau, der durch Grundstückverkäufe finanziert werden soll – dass die Ratsmehrheit die Flächen an die GWG verkaufen will, erwähnte Fichtl nicht.

FDP vermisst den Sparwillen der Verwaltung

Er vermisse nach wie vor „ernsthaften Sparwillen der Verwaltung“, sagte Ulrich Jöckel (FDP) und lehnte den Haushaltsplan ab. Viele Positionen seien unterfinanziert, „dafür geben wir woanders Unsummen aus“. Leider setze der Stadtrat OB Ecker zu wenig entgegen, bedauerte Jöckel, der das Senken der Schulden fordert. Er sprach sich gegen den GTL-Neubau aus und warnte vor der Gartenschau. Jöckel fordert zudem eine echte Lösung für den Berliner Platz. Er warnte davor, der Freistaat könnte die Staatsstraße zu Stadtstraße herabstufen, sodass Lindau die Hauptlast am Berliner Platz tragen müsste. Auch deshalb sei dort Eile geboten. Jöckel warf OB Ecker und der Ratsmehrheit „mangelnde Weitsicht, kein Engagement zu Kompromissen“ und Ideologien vor. Wegen all dieser Mängel könne er dem Haushalt nicht zustimmen. Zudem rügte Jöckel die LZ, die über die Stadtratssitzungen nicht nur berichte, sondern „leider oftmals auch noch kommentiert“.