Lindaus Judoka kämpfen sich an die Spitze der Allgäuliga

Lindaus Judoka (bis U15) haben in der Hinrunde der Allgäuliga in der eigenen Halle gut vorgelegt: Nach vielen hart umkämpften Begegnungen sicherten sich die Mädchen den ersten und die Jungs den zweiten Platz – und wahren sich somit ihre Chancen für die Rückrunde im Herbst.

Curlie macht eine Sprung zur Seite. Denn die Kinder, die den winzigen Pudelwelpen gerade noch so liebevoll gestreichelt haben, schreien plötzlich, klatschen und klopfen wie wild auf die Matte. Jetzt ist der TSV Lindau dran – und Anfeuern ist Pflicht für die Vereinskameraden der Judokämpfer. Da muss sogar der kleine Hund warten.

Mehr als 80 Judoka sind nach Lindau in die FOS-Turnhalle gekommen, um in der Hinrunde der Allgäuliga zu kämpfen. Die Trainer von Lindau, Burgberg, Altusried, Kempten, Waltenhofen und Sonthofen haben schon die erste Herausforderung hinter sich, längst bevor sich der erste Kämpfer auf der Matte verbeugt: Die Mannschaften mit möglichst vielen Judoka zu besetzen und somit für jede der elf Gewichtsklassen einen Kämpfer zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Doch auch wenn das schöne Winterwetter zum Skifahren verführte: Der TSV Lindau hatte bei den Mädchen immerhin neun Kämpferinnen und bei den Jungs zwölf Judoka am Start – auch wenn sie sich nicht immer optimal auf die geforderten Gewichtsklassen verteilen ließen.

In der FOS-Turnhalle sind alle in Bewegung. Mädchen und Buben in weißen und blauen Judoanzügen laufen und werfen sich warm, einige gehen noch mal ihre Spezialtechniken durch. Und sie beobachten sich: Viele Judoka kennen sich von anderen Wettkämpfen. Und so wird bei den Mädels wie Jungs schon wild spekuliert, wie stark der jeweilige Gegner wohl sein wird.

Auch die Eltern der Lindauer Kämpfer – an den grünen Jacken gut zu erkennen – sind schon im Wettkampfmodus. Sie schmieren im Akkord Brezeln und Semmeln. Nur wenn ihre Kinder kämpfen, eilen sie in die Halle und fiebern mit. Auch die Wettkampftische sind mit TSV Judoka fachkundig besetzt und in Lindauer Hand. Doch hier ist Jubeln oder Anfeuern verboten, auch wenn der ein oder andere sicher einen Tipp für die Vereinskameraden auf der Matte hätte.

Wettkampfneulinge überraschend stark

Matte eins ist das Revier der Mädchen. Und das verteidigen sie standhaft. Sie zeigen eine tolle Leistung, obwohl vier Kämpferinnen aus dem Lindauer Team fast das gleiche Gewicht haben – und einige somit in höhere Gewichtsklassen rutschen müssen. Sogar Wettkampfküken Amelie-Elisa Botow lässt sich nicht einschüchtern und siegt souverän. Am Ende gewinnen die Lindauer Kämpferinnen klar gegen Altusried, und auch gegen Sonthofen haben sie nach einer hart umkämpften Begegnung die Nase vorn. Nur gegen Waltenhofen müssen sie eine knappe Niederlage einstecken.

Auch die Lindauer Jungs sammeln Siege, und auch hier überraschen einige Wettkampfneulinge mit starken Leistungen. Das zahlt sich aus: Die TSV-Kämpfer gewinnen gegen Burgberg, Waltenhofen, Altusried und Sonthofen souverän – die einzige Niederlage setzt es mal wieder gegen den Rivalen aus Kempten.

Die Spannung bleibt – bis endlich der Computer die Punkte und Platzierungen ausspuckt. Dann entlädt sie sich in einem ohrenbetäubenden Jubel über Platz eins und zwei. Nur gut, dass Curlie da schon lange wieder zu Hause auf ihrer gemütlichen Decke liegt.

