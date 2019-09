Lindaus Frauen treffen auf Oberndorf

Tabellenführer SpVgg Lindau trifft am Sonntagnachmittag um 13 Uhr im Lindauer Stadion auf den Tabellenzehnten SV Oberndorf. Nach den beiden Siegen der Inselstädterinnen gegen den SC Unterzeil (2:0) und beim TSV Albeck (3:0), will Lindaus Trainer Achim Schnober die Serie ausbauen. „Wenn meine Mannschaft sich weiter von Spiel zu Spiel steigert, müssten wir am Sonntag auch erfolgreich sein. Hierzu muss meine Mannschaft jedoch hoch konzentriert in die Partie gegen den Aufsteiger gehen. Zwar verlor Oberndorf beide Partien, jedoch war die 2:3 Niederlage in Sondelfingen denkbar knapp, und wie schwer es dort ist zu punkten, mussten wir in unseren beiden Jahren in der Landesliga auch erkennen, verloren wir doch dort beide Partien“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.