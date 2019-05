Lindaus Führungstreffer reicht beim Spitzenreiter nicht

Obwohl die Fußballerinnen der SpVgg Lindau in der ersten Halbzeit eines ihrer besten Auswärtsspiele absolvierten, stand die Mannschaft von Lindaus Trainer Achim Schnober am Ende mit leeren Händen da nach dem Gastspiel beim Landesliga-Tabellenführer Berneck/Zwerenberg. Individuelle Fehler und die harte Gangart Bernecks waren ausschlaggebend für das 1:4 der Lindauerinnen.

Die Nachdem Trainer Schnober berufsbedingt nicht auf Bernadette Schmid zurückgreifen konnte, sagte auch noch Stürmerin Annika Stohr kurzfristig ab. So gab Laura Diehl nach zweijähriger Pause ihr Comeback in der Landesligamannschaft – und spielte stark.

Bereits nach sieben Minuten gelang Lindau die Führung. Nach einer Ecke von Laura Diehl landete das Leder an der Strafraumgrenze bei Adela Gibasova, die den Ball volley ins Tor schoss. In der Folge wurde das Spiel des Tabellenführers, wie die Lindauer mitteilen, härter. Kurz vor der Pause sprang eine Beneckerin der zweifachen Torschützin aus dem Hinspiel, Veronika Gibasova, mit dem Knie in den Rücken. Die Lindauerin musste ausgewechselt werden. Wann sie wieder spielen kann, ist offen. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erzielte Valbona Ademi mit einem Sonntagsschuss den Ausgleich.

Durch die Ereignisse kurz vor der Halbzeit kam ein Bruch ins Lindauer Spiel. So sah Lindaus Torhüterin Selina Ruedi in der 57. Minute nicht gut aus, als der Ball nach einer Flanke durch den Strafraum bei Nadja Dürr landete, die zum 2:1 abstaubte. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß erzielte Sarah Ungericht in der 70. Minute das 3:1. Auch hier gab Lindaus Abwehr keine gute Figur ab.

Durch einen weiterer Konter über Sarah Ungericht in der 76.Minute erzielte Alicia Roller, die ideal bedient wurde, das 4:1. Da in der Zwischenzeit vier weitere Lindauerinnen angeschlagen waren, hatte Lindau nichts mehr hinzuzusetzen und musste Berneck die Meisterschaft überlassen.