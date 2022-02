Lindaus erster großer Faschingsumzug: Narren zogen vor 121 Jahren durch die Inselstadt

Unabhängig davon, ob nun als Fasching, Fastnacht, Carneval oder Fasnet bezeichnet, Lindaus erster Faschingsumzug tobte vor 121 Jahren im Februar 1901 durch die Gassen der Inselstadt.

Freudig verkündete Lindaus Tagblatt am 1. Februar 1901: „Nachdem schon längere Zeit hier der allgemeine Wunsch bestanden, auch in Lindau einen Faschingsumzug zu veranstalten, haben sich nun heute einige Vereine, sowie sonstige Freunde gesunden Humors zusammengetan, um mit vereinten Kräften am kommenden Fastnachtsonntag oder -Montag einen carnevalistischen Umzug zu organisieren.“ Hatte doch bereits zwei Wochen zuvor eine große Anzeige in eben diesem Tagblatt bekannt gegeben, dass im kleinen achbergischen Dorf Sibratsweiler nördlich von Lindau an Fastnacht-Montag und Dienstag jeweils ein „prunkvoller Umzug Carnevalistischer Weltausstellung“ stattfinden werde, bei welchen auch „die Grundsteinlegung der elektrischen Argenbahn“ gefeiert werde.

In Lindau wurden auf den 1. Februar die entsprechenden närrischen Herren zu einer Vorbereitungsbesprechung in das Gasthaus Engel eingeladen. Trotz heftigem Schneefalls in der Nacht zuvor, fand dieser „große humoristische Festzug“ Lindaus am Fastnacht-Montag ohne jeglichen Unfall statt. Lindaus Tagblatt meldet am Tag danach begeistert: „Großer carnevalistischer Umzug […] Der Zug selbst bestand aus etwa 27 Abteilungen. In humoristischer Weise wurden hauptsächlich lokale Verhältnisse und Einrichtungen einer carnevalistischen Kritik unterzogen.

Dabei war aber auch der Blick ins Weite nicht verloren gegangen, war doch Gelegenheit geboten mit „Seiner Majestät Luftschiff Wind“, dem Modell der Zeppeline getreu nachgebildet [im Jahr zuvor war bei Friedrichshafen-Manzell des Grafen Zeppelin erstes Luftschiff kurz über den Bodensee geflogen, K.S.], unermessliche Fernen zu durchfliegen. Eine Hauptgruppe, das Leichenbegräbnis der Lindauer Gasfabrik [ im Sommer zuvor war Lindaus Jahrzehnte alte Gasfabrik auf der Hinteren Insel geschlossen worden, K.S.], war carnevalistisch vornehm in Anordnung und Ausführung. Das Narren-Comité hat mit dem gestrigen wohlgelungenen großen carnevalistischen Umzug einen durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen […] Der erhoffte Strom von neugierigen Beschauern war ungeachtet der abnormen Schneeverhältnisse von auswärts eingetroffen.“

Bekanntermaßen aber war es nicht wirklich die erste Straßenfasnet, welche Lindau erlebt hatte. Dies deutete auch das Tagblatt im gleichen Bericht mit einem Satz an: Der Umzug wäre „ein carnevalistischer Umzug“ gewesen, „wie er in Lindau in solcher Ausdehnung und Mannigfaltigkeit wohl schon lange nicht mehr geschaut wurde.“

Seinen ganz privaten Fasching aber hatte der Gemeindediener des benachbarten Dorfes Aeschach für manche überraschten Heimkehrer und Heimkehrerinnen vom Lindauer Umzug zu bieten. Streng gemäß der dort geltenden Straßenräumungsverordnung hatte er die zuvor vom durch Pferde gezogenen Schneepflug an den Rand des Langenweg geschobenen Schneemassen per Hand wieder in die Straßenmitte geworfen. Die Straße vom See hinauf nach Aeschach war damals eine Staatsstraße und durfte als solche nicht vom gemeindeeigenen Aeschacher Schneepflug geräumt werden, wie der Gemeindediener es dem erstaunten Publikum bereitwillig erklärte.