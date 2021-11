Lindaus Erste klettert auf den 3. Tabellenplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem ungefährdeten 6:2 Heimspielerfolg gegen Langenau 2 belegen die Lindauer Schachspieler nach dem 2. Spieltag den dritten Tabellenrang in der Landesliga Oberschwaben und sind zunächst weit von den Abstiegsplätzen entfernt.

Die Vorgabe war klar: Gegen das nominell am schwächsten besetzte Team der Liga musste unbedingt gewonnen werden, um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Die Lindauer gingen auch schnell mit 2:0 in Führung, da Holger Lassahn und Harald Schulze an den Brettern drei und vier bereits nach der Eröffnungsphase sicher gewannen. So konnten auch Karl Steudel und Gebhard Eiler an den beiden Spitzenbrettern die Remisgebote ihrer Gegner zum 3:1 Zwischenstand akzeptieren. Nach einem weiteren Sieg von Stefan Greussing, der am fünften Brett einen Königsangriff mit Opfer und Matt beendete war mit dem 4:1 bereits ein Mannschaftspunkt gesichert. Für den endgültigen Mannschaftserfolg sorgte dann Günter Scherbaum am achten Brett, der einen energischen Königsangriff ebenfalls mit Matt zum 5:1 zu Ende bringen konnte. Die beiden verbliebenen Partien an den Brettern sechs und sieben standen lange klar auf Gewinn, in Anbetracht des Spielstandes war es dann unschädlich, dass sich Julius Weissenberger und Alfons Raiber mit jeweils Remis zum 6:2 Endstand begnügen mussten.

In der nächsten Runde treffen die Inselstädter auswärts auf Markdorf 1, wo die Trauben wesentlich höher hängen dürften.

Die restlichen Ergebnisse des 2. Spieltages: SV Jedesheim 2 - SV Weingarten 1: 4 : 4; SF Vöhringen 1 - SF Mengen 1: 3,5 : 4,5; Post-SV Ulm 1 - SC WD Ulm 2: 4 : 4; SC Obersulmetingen 1 - SK Markdorf 1: 4 : 4.

Tabellenstand: 1. SF Mengen 1: 4:0 Punkte/10,5 Brettpunkte; 2. SC Obersulmetingen 1: 3:1 / 10,5; 3. SC Lindau 1: 3:1 / 10; 4. SF Vöhringen 1: 2:2 / 8,5; 5. Post SV Ulm 1: 2:2 / 8; 6. SK Markdorf 1: 2:2 / 8; 7. SV Jedesheim 2: 2:2 / 8; 8. SC WD Ulm 2: 1:3 / 7; 9. SV Weingarten 1: 1:3 / 6; 10. TSV Langenau 2: 0:4 / 3,5.

In der Kreisliga Oberschwaben Süd verlief der Saisonstart für Lindaus 2. Mannschaft weniger erfolgreich. Gegen die etwa gleichwertig aufgestellten Gastgeber aus Leutkirch ging einiges schief und man verlor recht glücklos mit 2:4. Mit Simon Baron und Philipp Streitenberger gewannen jeweils der jüngste und der älteste Spieler im Team seine Partie.