Lindaus CSU will nach vorne schauen

Die Lindauer CSU will „nach vorne schauen“, um bei den anstehenden Wahlen in den nächsten beiden Jahren erfolgreich zu sein. Der Streit im Ortsverband ist nicht beigelegt, doch bei der Hauptversammlung spielte er nur am Rande eine Rolle. Bürgermeister Karl Schober machte den Mitgliedern Mut, weil in Lindau viel vorangehe.

Vor gut 30 Mitgliedern im Gasthof Köchlin erwähnte nur Ortsvorsitzender David Graf zu Beginn den heftigen Streit um die OB-Kandidatur. Er warf den Stadträten der CSU und JA am Montagabend vor, sie hätten einen Bewerber zum Aufgeben gebracht, den der Vorstand ausgewählt hatte. „Dieses Störfeuer setzte sich fort“, sagte Graf weiter und meinte die fehlende Unterstützung des CSU-Mitglieds Oliver Eschbaumer bei der OB-Wahl, den FDP und LI nominiert hatten. Graf nannte das Verhalten der Stadträte „wenig parteikonform“.

Unter den sechs anwesenden Stadträten von CSU und JA kam Unruhe auf, doch sie ließen die Sätze des Vorsitzenden unkommentiert. Auch die drei Räte, die nach ihrem Ausscheiden aus der CSU-Fraktion im Stadtrat als Bürgerunion sitzen, meldeten sich nicht zu Wort.

Deutlich wurde, dass unterm Jahr zwei Vorstandsposten neu besetzt werden mussten. So hat Julian Vogel inzwischen die Kasse übernommen. Manuela Rummel ist Schriftführerin. Graf dankte für deren Einsatzbereitschaft und rief die Mitglieder, deren Zahl trotz der Turbulenzen stabil geblieben sei, zum Einsatz bei den kommenden Wahlen auf. Nach der Landtagswahl am 14. Oktober steht im kommenden Frühjahr eine Europawahl an, bevor im März 2020 die Kommunalwahlen zu bestreiten sind.

Ob der aktuelle Streit zwischen CSU und CDU in Berlin und München eher hilfreich ist oder nicht, das sehen die heimischen CSUler durchaus unterschiedlich. Der scheidende Landtagsabgeordnete Eberhard Rotter warnte vor einem Bruch der Union, denn darunter würden beide Parteien leiden. Er hofft deshalb, dass Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer aufeinander zugehen. Eric Beißwenger, der ab Herbst als Direktkandidat des Stimmkreises in den Landtag will, erwartet ein Einlenken der Kanzlerin, wenn sie bis Monatsende nicht doch eine Lösung der Flüchtlingsfrage auf europäischer Ebene hinbekomme. In Bayern wolle die CSU auf jeden Fall die absolute Mehrheit behalten.

Schober sieht die Projekte unddie Schuldenpolitik optimistisch

Bürgermeister Schober freute sich, dass unter OB Gerhard Ecker viele Projekte umgesetzt werden, welche die CSU schon lange fordere. „Deshalb sehen wir als CSU-Fraktion das ganz optimistisch in der Stadt“, sagte Schober mit Blick auf die BU, die vor allem die Finanzpolitik skeptisch sieht. Schober betonte dagegen, dass alle laufenden Projekte finanziert seien, dabei reicht die Finanzplanung bis zum Jahresende 2022. Zudem lege die Stadt bei großen Bauten von Anfang an jedes Jahr Geld für Instandhaltung zurück, um nicht irgendwann vor unüberwindbaren Problemen zu stehen. Das habe es vorher auch noch nie gegeben.

Schober räumte Mehrkosten bei der Inselhalle und bei der Therme ein, die aber auch bereits finanziert seien. Auch die Gartenschau werde bei der Investition teurer, „aber wir werden die Kosten einhalten“. Beim Cavazzen rechnet Schober ebenfalls mit Mehrkosten, die Regierung von Schwaben habe aber bereits höhere Zuschüsse in Aussicht gestellt.

Und trotz dieser Großprojekte werde die Stadt bald Schulden tilgen, stellte Schober in Aussicht: Er verwies auf den Seeparkplatz auf der Hinteren Insel, der nach der Gartenschau zum Teil zu Bauland wird. 20 Millionen Euro sollen die Grundstücke auf die Konten der Stadt spülen, hinzu kämen zehn Millionen aus weiteren Baugrundstücken. Dieses Geld soll vor allem in die Schuldentilgung fließen, sagte Schober. Und das werde schneller gehen als gedacht: „In 15 Monaten ist es auf der Hinteren Insel so weit.“

Stadträte werben um Vertrauenin Stadtrat und Verwaltung

Thomas Hummler lobte die Arbeit der städtischen Mitarbeiter: „Wir haben in Lindau im Moment eine wahnsinnig tolle Verwaltung.“ Die junge Mannschaft sei über die Maßen engagiert. Immerhin leiste man all die großen Projekte zusätzlich zur laufenden Arbeit „mit dem bestehenden Personal“. Von solcher Schlagkraft und Einsatzbereitschaft habe man früher geträumt: „Das hatten wir viele Jahre nicht.“

Schober bat die Parteifreunde um Vertrauen, zumal Stadtrat und Verwaltung bei Entscheidungen nicht nur auf eigenes Gefühl setzten, sondern immer Fachleute zu Rate ziehen. So vermeide man folgenschwere Fehler. Schober ist erkennbar stolz auf Unterführung und Inselhalle, die als erste Projekte fast fertig sind. Seiner Meinung nach sehen das die meisten Lindauer ebenso, das merke er an der „positiven Stimmung in der Stadt“.

Auch im Landkreis sei die Stimmung gut, ergänzte CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Pfanner. Nach verschiedenen Schulsanierungen steht der Umbau der Berufsschule an. Dabei deutete Pfanner an, dass die CSU nach einer Klausurtagung eher einen Neubau will. Auf jeden Fall soll die Kreisverwaltung vor einer Entscheidung die Kosten für einen Neubau ebenso ermitteln wie die für eine Sanierung.

Auf Nachfrage von Friedrich Claudius Schlumberger boten Schober, Hummler und Pfanner an, regelmäßig über laufende Projekte zu informieren, wenn das vom Vorstand gewünscht ist. Graf verwies daraufhin auf den regelmäßigen Stammtisch, zu dem alle Mitglieder und besonders die Stadträte eingeladen seien.